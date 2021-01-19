Право досрочного выхода на пенсию получит еще одна категория россиян

Названа категория россиян, которые получат возможность досрочного выхода на пенсию. По словам зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяны Кусайко, такое право будет предоставлено медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции «Национальной Службы Новостей».

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала сенатор.

Также врачи, работающие с COVID-19, получат определенные льготы. Так, они смогут воспользоваться выплатой от государства на приобретение автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. Размер компенсации может достигать 375 тысяч рублей. Кроме того, медикам уже дали право приватизировать жилье при наличии определенного стажа.

«На федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах», — добавила Кусайко.

В ноябре прошлого года право досрочного выхода на заслуженный отдых дали россиянам, трудящимся на особо тяжелых, вредных и опасных работах. Также в перечень категорий граждан, наделенных этой возможностью, входят и представители профессиональных сообществ — педагоги, артисты, врачи. Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким категориям пенсионеров положена разовая выплата в десять тысяч рублей.