Глаза б мои тебя не видели! Как развестись дистанционно?

С наступлением 2021 года граждане получили возможность разводиться с помощью нотариуса дистанционно. Согласно поправкам в так называемый «закон о цифровом нотариате» отныне решившим расторгнуть брак супругам необязательно будет встречаться друг с другом, чтобы разделить имущество, договориться об алиментах и решить другие острые вопросы.

А раньше так нельзя было?

Ранее супруги могли участвовать в бракоразводном процессе в суде при условии, что вместо них будут выступать представители, то есть адвокаты, на которых пишется доверенность. Соответствующий закон действует с 31 декабря 2014 года. Расторгать брак на расстоянии можно было и через ЗАГС. Однако здесь есть свои минусы.

«Направлять заявление о расторжении брака можно в электронном виде через портал Госуслуг и региональные порталы. Он подписывается уникальной квалифицированной электронной подписью каждого заявителя. Однако этот способ не особо популярен», — объясняет звездный адвокат Сергей Жорин.

Далеко ни у каждого человека есть квалифицированная электронная подпись, поясняет он. К тому же возникает сложность в том, как совместить две электронные подписи на одном документе. Теперь дистанционный развод можно оформить и у нотариуса без «кровопролития» в суде.

Как это сделать?

Нововведения дистанционных нотариальных действий предполагают, что заключить сделку или оформить соглашение можно будет на расстоянии через двух нотариусов. Каждый из супругов обращается к нужному юристу, а те в свою очередь начинают подготовку бумаг. Затем они связываются между собой по закрытому каналу и в онлайн-режиме обсуждают детали соглашений. После этого составляется проект документа, и, в том случае если он устраивает обе стороны, они его подписывают, а нотариусы удостоверяют.

В чем плюсы?

Есть множество причин, по которым супругам лучше не встречаться очно при разводе. Они касаются психологических моментов.

«Взаимодействие без прямого контакта — это великая вещь, мечта всех тех, чьи семьи распадаются. Это очень полезно, потому что самая большая проблема при расставании — это эмоциональная составляющая. В момент развода супруги перестают мыслить прагматично», — отмечает Жорин.

По его словам, бывшие возлюбленные начинают руководствоваться не разумом, а местью. А из-за этого могут пострадать и дети.

«Крайне важно сохранить нормальные отношения, потому что в дальнейшем детям нужны оба родителя. Дети хотят, чтобы оба родителя присутствовали на школьных праздниках, выпускных вечерах, днях рождениях», — подчеркивает юрист.

Супругам может быть просто некомфортно находиться в одном помещении — в ЗАГСе, у юриста или в суде: кому-то попросту стыдно смотреть в глаза из-за измены, а кто-то опасается поддаться минутной слабости и не поставить подпись, думая что все возвращается на круги своя. Кроме того, отмечает Жорин, женщина может бояться даже в кабинете нотариуса увидеться с супругом, который прибегал к домашнему насилию.

«Мой более, чем двадцатилетний опыт ведения бракоразводных процессов показывает, что если в острой фазе расставания супруги не контактируют друг с другом лично, то градус напряжения серьезно падает через шесть-восемь месяцев. А если супруги вынуждены встречаться и что-то обсуждать лично, то накал страстей может длиться годами», — поясняет Жорин.

Вместе с тем, предложение окажется подходящим и тем распавшимся парам, которые живут раздельно — в разных городах или даже странах.

Также законом вводится новое нотариальное действие — принятие на хранение электронных документов. Это не только текстовые файлы, но и программные коды, фотографии, сканы. Нотариусы пользуются закрытыми, хорошо защищенными каналами, и никто не сможет получить доступ к важным сведениям о ваших делах.

И, наконец, онлайн-нотариат может быть актуален и в условиях опасной эпидемиологической обстановки. Решать вопросы со своим адвокатом дистанционно удобно, если кто-либо из супругов не хочет нарушать режим самоизоляции.

«Ну и по горячим следам… Учитывая, что нотариат тоже серьезно продвинулся в направлении онлайн-услуг, может быть и Елена Григорьевна Степаненко решится все-таки прекратить многолетнее судилище по разделу имущества. И можно совершенно спокойно, чинно и благородно оформить соглашение о разделе имущества, не пересекаясь Евгением Вагановичем, что сохранит обоим уважаемым людям и нервные клетки, и время. А также даст пример молодым», — в завершение предложил звездный адвокат Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, как еще может измениться жизнь россиян с новыми законами в 2021 году.