«Продолжай радовать нас, пацанов»: Садальский показал Волочкову спящей в шпагате

Актер Станислав Садальский своеобразно поздравил балерину Анастасию Волочкову с днем рождения. У себя в Instagram он выложил фото, на котором Волочкова спит в шпагате, находясь в кресле самолета.

«И пока я могу, я буду показывать шпагат», — в шутку от имени Волочковой подписал фото Садальский.

Актер пожелал имениннице здоровья, женского счастья и «продолжать радовать нас, пацанов». На этом Садальский не остановился и написал еще пару комплиментов. По его словам, благодаря Волочковой, шпагатом заинтересовались люди, которые никогда не помышляли о танцах. Кроме того, актер считает, что творчество балерины понятно большинству, поэтому народ с удовольствием ходит на ее шоу.

Instagram @stassadal

Подписчики Садальского принялись активно обсуждать фото, разделившись при этом на два лагеря: поклонников балерины и тех, кто ее осуждает.

«Классное фото, и ноги красивые, если удобно — пусть сидит»;

«Да-а, заслуженная артистка, ничего не скажешь!»;

«Ну, если больше нечего показывать…»;

«Да нормальная она девчонка, а ноги ей удобно так держать, они же никому не мешают» — пишут фолловеры Садальского.

Анастасии Волочковой не привыкать шокировать публику своими откровенными акробатическими позами и скандальными высказываниями. Ранее в свой юбилей она рассказала о самом ярком сексуальном контакте в ее жизни, который произошел в воздухе, на борту самолета.

Кроме того, как рассказывал 5-tv.ru, эпатажная звезда призналась, что ценит больше всего в мужчинах отнюдь не деньги, а «доброе сердце и открытую душу», и готова влюбиться даже в грузчика.