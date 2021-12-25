Уже не девицы: Как изменились красавицы из советских фильмов-сказок?

Эти актрисы сыграли красавиц в экранизациях знаменитых сказок в свои лучшие годы. Зрители запомнили их юными и невинными девушками. Как они выглядели и выглядят уже в зрелом возрасте, рассказывает 5-tv.ru.

Оксана из «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Сказка Николая Гоголя была экранизирована режиссером Александром Роу в 1961-м. Роль красавицы Оксаны досталась 21-летней Людмиле Мызниковой. Голубоглазая и светлокожая украинская актриса прекрасно вписалась в мистическую атмосферу «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Год спустя Мызникову пригласили на роль Снегурочки в короткометражный фильм «Когда идет снег…».

Kino-teatr.ru

Большой карьеры в советском кинематографе Людмила Мызникова не построила. Она отклоняла почти все предложения режиссеров. Актриса несколько сезонов играла в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. С конца 80-х Людмила вместе с мужем Олегом Белинским гастролировали с собственным фольклорным театром. В 2000-х Мызникова снялась в нескольких частях «Возвращения Мухтара». Сейчас актрисе 80 лет, она служит в театре «Мистериум» в Киеве, который открыла вместе с мужем.

Настенька из «Морозко»

Советский фильм-сказка вышел в 1964-м, режиссером был мастер в этом жанре Александр Роу. Актрису на роль Настеньки он нашел случайно. Режиссер заметил 15-летнюю миниатюрную фигуристку во время показа номера «Умирающий лебедь» по телевизору. Хрупкая, но невероятно выносливая Наталья Седых покорила Роу, он пригласил ее на пробы и утвердил на главную роль в «Морозко».

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После успеха в роли Настеньки, Седых снялась в еще одном фильме Роу «Огонь, вода и… медные трубы». Начинающая актриса решила не поступать в театральное училище, бросила спорт и выбрала хореографическое направление. В 1969-м Наталью приняли в балетную труппу Большого театра. В период с 1990-го по 2006-й она играла в театре «У Никитских ворот». Актриса была замужем за композитором Виктором Лебедевым, у них есть общий сын Алексей. Сейчас Наталье Седых 72 года, она редко появляется на публике.

Золушка из «Золушки»

Отечественная киноадаптация сказки Шарля Перро появилась в 1947-м. Послевоенную картину сняла Надежда Кошеверова. Главную роль в «Золушке» получила актриса «Ленфильма» Янина Жеймо. На момент съемок ей было уже 37 лет. Благодаря своему маленькому росту, крошечной ноге и девическому телосложению, Жеймо выглядела как 20-летняя девушка.

Kino-teatr.ru

После «Золушки» Янина сыграла в фильме «Два друга» и завершила карьеру в кино. В 50-х вместе с мужем Леоном Жанно и сыном Юлием эмигрировала в Польшу. Она прожила там всю оставшуюся жизнь. Янины Жеймо не стало в возрасте 78 лет. Актриса завещала, чтобы ее тело перевезли в Россию. Жеймо похоронена на Востряковском кладбище в Москве.

Царевна-Лебедь из «Сказки о царе Салтане»

Экранизацию сказки Пушкина советский кинозритель увидел в 1966-м. «Сказку о царе Салтане» снял Александр Птушко, на роль красавицы Царевны-Лебедь, позвали 20-летнюю солистку балета Большого театра Ксению Рябинкину. Эта работа стала для нее первым опытом в кино. После Ксения снялась в индийском фильме «Мое имя — клоун» в 1970-м, а затем взяла большой перерыв в кино, чтобы продолжить карьеру в балерины.

Kino-teatr.ru

Она вернулась на экраны в конце 80-х. Рябинкина снялась в фильмах «Грешник» и «Допинг для ангелов». Ксения — мама знаменитого актера Евгения Стычкина. Сейчас женщине 75 лет, она работает помощником художественного руководителя театра балета в Государственном Кремлевском Дворце и преподает балетное искусство в частной школе.

«Снегурочка»

Снегурочка в фильме Павла Кадочникова отнюдь не положительный персонаж. Она дочь Деда Мороза с ледяным сердцем, которая никогда не видела простых человеческих радостей. На роль ледяной девушки подобрали 22-летнюю выпускницу Московского театрального училища имени Щукина Евгению Филонову. Зеленоглазая и светловолосая актриса с аккуратными чертами лица гармонично смотрелась в роли сказочной красавицы.

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После успеха в «Снегурочке» Филонова снялся в еще нескольких фильмах, например, в «Служебном романе», играла в Московском драматическом театре имени Гоголя. Ее карьера в кино не сложилась. Она вышла замуж за телевизионного режиссера Евгения Хохлова и родила дочь Марину. В 80-х после развода с мужем Евгения еле-еле сводила концы с концами. Некогда известная актриса работала почтальоном. Последние годы Филонова тяжело болела и пережила неудачную операцию. Евгении не стало в 1988-м. Ей было всего 42 года.

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