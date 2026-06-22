«Ловят как террориста»: Охлобыстин о проблемах с выездом за границу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 466 0

Актер внесен в санкционный список стран Евросоюза, Прибалтики, Канады и Украины, поэтому предпочитает вообще не выезжать за рубеж.

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

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Иван Охлобыстин рассказал о проблемах с выездом за границу

Актер Иван Охлобыстин после введенных против него ограничений столкнулся с проблемами выезда за границу. Артисту даже нельзя посещать Турцию. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Холоп-3».

«Я в Турцию не ездил, мне нельзя. Я в ЕС (Евросоюз — Прим.ред.) запрещен, меня ловят как террориста», — пояснил актер.

Против Охлобыстина ограничения ввели Украина, а также ряд западных государств. Артиста в 2014 году объявили персоной нон-грата в Латвии и Эстонии. В 2023 году руководство Канады внесло российского актера в санкционный список, а год спустя это сделал Евросоюз.

При этом сам Иван не переживает по этому поводу. Он подчеркнул, что ограничения позволили ему и его жене получше узнать Россию.

Ранее Охлобыстин заявил, что за годы научился приспосабливаться к любым ситуациям. По его мнению, компромиссы и умение принимать новые условия — неотъемлемая часть взросления.

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