Свадьба со стрельбой в Турции закончилась ранением 11 человек

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Всех пострадавших доставили в больницу.

Стрельба на свадьбе в Турции — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Noah Wedel

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Подросток ранил 11 человек на свадьбе в Турции

На свадьбе в турецкой провинции Денизли 11 человек получили ранения в результате праздничной стрельбы, которую устроил подросток. Об этом сообщает местное издание Milliyet.

«В результате стрельбы во время свадебной церемонии в деревне Кыралан района Чиврил в Денизли пострадали 11 человек. По сообщениям, инцидент произошел во время отъезда невесты из дома», — сказано в материале.

Газета пишет, что мальчик планировал произвести несколько праздничных выстрелов в воздух, однако дробь срикошетила от земли и попала в людей, которые в этот момент находились поблизости.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Издание подчеркивает, что люди получили ранения различной степени тяжести, однако их жизни сейчас ничего не угрожает.

Сразу после случившегося подростка забрали в полицейский участок. Турецкая жандармерия начала административную проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о стрельбе в Петрозаводске, которую устроил местный житель. Он открыл огонь из окна своей квартиры и ранил двух прохожих.

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