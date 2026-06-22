Беспилотник «Молния-2» поразил командный центр украинских дронов. Лучшее видео из зоны СВО

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 20 0

Расчеты ежедневно наносят удары по пунктам управления и временным базам противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет ударного дрона «Молния-2» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Ежедневно расчеты «Молнии-2» наносят удары по пунктам управления и временным базам противника, несмотря на его скрытность и РЭБ.

Во время боевого вылета разведывательный дрон обнаружил заброшенную постройку, откуда регулярно взлетали вражеские дроны. Точным ударом «Молния-2» уничтожила пункт управления. Оператор «Молнии-2» с позывным «Казак» рассказал о дистанционном управлении дроном и подготовке к вылету.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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