Александра Гордона госпитализировали с подозрением на коронавирус

Телеведущего Александра Гордона экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию в московскую клинику. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на друга телеведущего.

По словам приятеля Гордона, тот чувствует себя удовлетворительно, но у него держится высокая температура.