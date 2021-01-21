Александра Гордона госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Нюра Незванова
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Сообщается, что у телеведущего держится высокая температура.

Александра Гордона госпитализировали с подозрением на коронавирус

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Телеведущего Александра Гордона экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию в московскую клинику. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на друга телеведущего.

По словам приятеля Гордона, тот чувствует себя удовлетворительно, но у него держится высокая температура.

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