«Как же давно вас не было!»: Катя Лель засняла полет НЛО на видео

Известная российская поп-певица Катя Лель опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором, по ее мнению, запечатлен полет космического корабля инопланетян. О связи с ними артистка публично рассказала два года назад. Тогда она заявила, что встречается с представителями внеземных цивилизаций с 16 лет. Теперь у Лель появились доказательства того, что за ней приглядывают загадочные существа.

На видео Кати запечатлен некий светящийся объект круглой формы, который парит над городским пейзажем. Много лет назад, при первой встрече, сопровождавшейся яркой вспышкой, инопланетяне забрали… зубы певицы. Лель также утверждала, что вскоре не только она, но и все земляне будут знать о существовании гостей из других галактик.

«Как же давно вас не было!» — обратилась к управляющим НЛО созданиям Катя.

По признанию артистки, именно пришельцы наделили ее музыкальным талантом, а также даром читать чужие мысли. Увидев сияющий летающий объект, Катя заметила, что предчувствует некоторые изменения в мире.

«21.01.2021 — Космические врата, гармония Божественного и земного. Время имеет существенное значение. Ничего не остановит того, что должно будет произойти! Это замысел Создателя! Тьма определенно покидает эту планету! Свет выиграл! Настроимся на свет своего сердца и излучаем свет в окружающее пространство. В 21:21— высоковибрационная энергия! Наполняемся счастьем и энергией любви! Счастья, изобилия и бесконечной радости, дорогие. Будьте внимательны к своей жизни, нет никаких преград для пробуждения, время пришло!» — написала звезда.

Instagram @katyalelofficial

К слову, подписчики у Кати Лель тоже настроены мистически, нисколько не смущены заявлением певицы, а даже очень им заинтересованы. В комментариях под постом люди охотно поделились своими историями знакомства с внеземным разумом. Многие фолловеры признали, что их кумир — женщина с особым даром.

«Катюша, я вами восхищаюсь, давно заметила, что вы другая, не такая, как все известные люди! Вы очень простая и позитивная. Смотрю на вашу улыбку, и мне становится легче»;

«Они обычно за тучами прячутся, но сегодня особенный день, решили показаться»;

«Катюш, ты там осторожно, а то подхватят тебя опять, пока все спят. Ну, тебе это только кстати»

«Катюш, может, вы с ними на одной волне, поэтому где вы там, и они рядышком?!»

«В Москве инопланетяне частое явление», — пишут фанаты.

Однако нашлись и те, кто захотел спустить звезду с космической орбиты на землю. Одна из подписчиц, к примеру, заметила, что во многих районах столицы местные жители часто запускают светящиеся дроны или квадрокоптеры с камерой. Так что всех убедить, что видела НЛО, Катя Лель не смогла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экспериментах певицы с имиджем. Перевоплощение с помощью неординарного цвета волос, считают поклонники, придало Кате Лель еще более «космический» вид. Увидев себя в зеркале, звезда заявила, что готова теперь к любым переменам в жизни.