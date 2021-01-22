«И пусть завидуют»: у маленького сына Петросяна появился личный стилист

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Виктория Андреева
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Из очаровательного крохи Ваган превратился в «солидного молодого человека».

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny, @bruhunova

Появление на свет сына Вагана сделало юмориста Евгения Петросяна и его молодую возлюбленную Татьяну Брухунову самыми счастливыми людьми на земле. Пара старается максимум времени уделять наследнику. Ведь так интересно наблюдать, как он меняется!

Еще совсем недавно в Instagram селебрити Ваган был милым крохой. На свежих снимках он уже настоящий богатырь: растет не по дням, а по часам. Серьезный взгляд, пухлые щечки, курносый носик — завидный жених растет, отмечают юзеры.

Для дорогого сына Брухуновой и Петросяну ничего не жалко. Родители балуют мальчика не только дорогими игрушками, но и частенько покупают ему брендовые вещи. Унисекс комбинезоны, костюмчики, стильные аксессуары — неотъемлемая часть гардероба юного Вагаши. А ведь ему нет еще и года.

«Давненько этого парня в ленте не было», — подписала очередное фото модного сына Татьяна.

Здесь наследник Петросяна позирует в темном комбинезоне в белый горошек и шапочке в крупную клетку. Сочетание линий и кружков никого не оставило равнодушным.

Instagram @bruhunova

«И пусть все невесты завидуют!»

«Выглядит отпадно!»

«У молодого человека стилист?» — интересовались подписчицы Татьяны.

«Так точно!» — ответила возлюбленная юмориста.

Вероятнее всего, звезда имела в виду, конечно, себя. Ведь не раз она хвалилась поклонникам, какие необычные вещи приобрела для Вагана в масс-маркете. Хотя и появления личного стилиста у сына селебрити мало кого удивит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Брухунова оставила Евгения Петросяна и вместе с сыном отправилась покорять Петербург.

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