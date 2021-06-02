Расстались навсегда? История любви, скандалов и разрывов Бузовой и Манукяна

Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном после почти полутора лет отношений. Причины случившегося она предпочла не называть и попросила фанатов не задавать ей об этом вопросов.

Все случилось вскоре после ссоры на 35-м дне рождения Бузовой. Неизвестно, что стало причиной их разногласий, но это далеко не первый опасный звоночек, который был за время их отношений.

История знакомства

Ольга Бузова начала свою музыкальную карьеру в 2016 году после расставания с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым. Многие смеялись над намерением телеведущей покорить эстраду, но развод действительно придал ей сил. А армия фанатов «Дома-2» поддержала любимицу.

Манукян «отстал» от будущей возлюбленной на два года. Рэпер выпустил первый трек только в 2018 году. Дуэт «Внутри» с Кариной Лазарьянц стартовали успешно и в iTunes, и в чарте ВКонтакте. Следующие песни Давы также были встречены положительно.

Именно музыка свела Бузову и Манукяна — Дава в сентябре 2019 года снимался в ее клипе «Лайкер». Но позже оказалось, что началось все еще раньше — в феврале! Ольга выложила в сторис в Instagram танцы под песню Манукяна «Буду пьяным». Он поспешил написать ей, что это его песня. Завязалась переписка… а за ней последовало предложение о совместной работе.

Instagram @buzova86

В сети симпатичную пару стали сводить еще тогда, хотя оба отнекивались от слухов о романе. Тем более, что тогда Бузова принимала участие в проекте «План Б», где искала новую любовь. Ранее на шоу «Замуж за Бузову» ей встретить милого сердцу человека не удалось.

Но позже появились их совместные фото, а в декабре 2019 года последовало признание от самой Ольги — они пара.

Конфетно-букетный период

Роман с Манукяном стал для Бузовой первыми громкими отношениями после болезненного развода с Тарасовым. Так что фанаты певицы искренне желали ей счастья в любви. И Манукян их не подводил. Романтичные жесты, подарки и цветы без повода — всего этого было в избытке.

К тому же, новичок на сцене не уставал петь дифирамбы возлюбленной. Оказалось, что после переезда в столицу из Новосибирска он постоянно ходил на концерты звезд, чтобы набраться у них опыта для будущей карьеры. Дава рассказывал, что Бузова всегда затмевала других, стоило ей выйти на сцену.

«Когда вышла она, все достали телефоны, — рассказывал Манукян на YouTube-шоу „Алена, блин“. — Если бы мне два года назад рассказали, что я буду с Бузовой, снимусь у нее… я бы посмотрел, как на ненормального».

Бурный роман

Не все поверили, что у Ольги и Манукяна действительно начались отношения. Даже другая экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева называла это пиар-ходом. А еще одна звезда стройки любви, Алена Рапунцель, называла пару «фальшивой».

Многим фанатам Бузовой, желающим ей настоящего счастья после болезненного развода, не нравилось желание Давы все события из жизни выкладывать в сеть.

И действительно, отношения с Дмитрием Тарасовым научили Бузову, что нельзя слишком много рассказывать о своей личной жизни. И все же с Давидом она вновь позволила себе быть счастливой на публику.

Время самоизоляции Дава с Бузовой провели вместе. Позже пара призналась, что они давно съехались, причем Давид снял для них квартиру в доме, где проживала артистка. Но даже это не убедило скептиков. Манукяна продолжали считать альфонсом — он на семь лет моложе возлюбленной, не так знаменит и, конечно, не так богат. Это всегда вызывало у певца бурную реакцию — он неоднократно заверял, что тратить на Ольгу немалые суммы.

«Я себя не буду чувствовать мужиком, если не буду так делать. Иначе не может быть. Мужчина должен зарабатывать, мужчина должен оплачивать», — цитирует его слова Lisa.ru.

Слухи о расставаниях

Сплетни о том, что Бузова и Манукян расстались, ходили с самого начала их романа. Тем более, что пара периодически сама давала повод так думать. В начале осени 2020 года они отметили первую годовщину отношений, и Давид подарил Ольге браслет ценой в несколько миллионов рублей. А вскоре после этого они перестали появляться на публике вместе.

В сети сразу решили, что Бузова бросила избранника, так как надеялась на обручальное кольцо. Манукян тоже подливал масла в огонь.

«Я просто хочу немного пожить своей жизнью. Личное — это личное, а работа остается работой», — говорил он.

В октябре 2020 года влюбленная парочка снова стала выходить в свет и выкладывать совместные фото и видео. Дава стал поговаривать в интервью о мечте создать семью. Вскоре Ольга стала единственной, вне членов семьи, кого позвали на день рождения мамы Манукяна. Там рэпер познакомил Ольгу и с главным матриархом — своей бабушкой.

Фанаты вздохнули с облегчением — но ненадолго. В начале ноября, по словам друзей, Манукян внезапно собрал вещи и съехал от Бузовой. Но позже они, похоже, помирились. Рэпер сообщил, что они задумались о пополнении семейства, и в сети поползли слухи, что звездная пара уже сыграла тайную свадьбу.

Примерно тогда же многие спорили — не влюблена ли Бузова в своего партнера по «Ледниковому периоду». Ее выступления с фигуристым Дмитрием Соловьевым были очень страстными, спортсмен с гордостью отзывался об успехах и невероятной трудоспособности звезды.

Instagram @dava_m

В конце 2020 года карьера Манукяна снова поползла вверх — вместе с самим Филиппом Киркоровым он записал песню «Ролекс», ставшую хитом. Говорят, что этому поспособствовала близкая дружба Бузовой с королем российской эстрады.

Что предшествовало расставанию?

Новый год Ольга и Давид встречали в тропическом раю на Мальдивах. Пока они наслаждались отдыхом, ужинами в подводных ресторанах и купанием в теплых водах Индийского океана, фанаты снова разволновались.

Поводом стало появление Бузовой с синяками на ногах — все решили, что очередная ссора с возлюбленным закончилась побоями. Тогда певица лишь посмеялась над слухами и объяснила следы на теле слишком жестким массажем.

За этим последовала громкая свадьба на Мальдивах. Пара обменялась кольцами и призналась друг другу в любви прямо на пляже. Но мало кто поверил, что церемония была настоящей. Позже оказалось, что даже в случае официальной свадьбы на островах в России такой союз считается недействительным.

По возвращении в Москву последовало затишье перед бурей. И ею стал 35-й день рождения певицы, который она встречала одна, пока ей не устроили сюрприз верные подруги. А вот Манукяна с ней в квартире не оказалось. Заплаканная Ольга встретила девушек с поцелуями, и еще тогда многие заподозрили неладное.

Некоторые полагают, что виноват может быть «детский» вопрос. Поговаривали, что и с Тарасовым Бузова рассталась из-за нежелания заводить ребенка в ущерб карьере. В итоге он женился на модели Анастасии Костенко и за три года брака дважды стал отцом. А Ольга встретила 35-летие бездетной. Когда-то она рассказывала, что не против беременности. Но, если это не случится к 35-ти годам, она скорее усыновит ребенка, чем будет рожать его сама.

Таролог рассказывала 5-tv.ru, что у Давида Манукяна будет много детей, но не от Ольги. Кажется, это предсказание уже начало сбываться — пара рассталась.

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