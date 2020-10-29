Певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила мать своего возлюбленного Давида Манукяна. Звезда устроила зажигательные пляски под песню Ирины Аллегровой.

День рождения отмечала мама рэпера, Анна Манукян. Женщина большую часть жизни прожила в Армении, и праздник был по-настоящему семейным, только многочисленные родственники и близкие друзья. Бузова также была там, где и познакомилась с бабушкой своего возлюбленного.

Кульминацией вечера стало задувание свечей на торте. Его внесли под шлягер Аллегровой, и после — все пустились в пляс, в том числе и Бузова с Давой. Снимал все происходящее один из друзей звездной пары Арут, а затем делился сторис с подписчиками в Instagram.

Instagram @arut_e

Позже Бузова сделала репост его видео у себя на странице. Она не стала скрывать «компромат» с вечера в честь своей потенциальной свекрови.

«У всех есть такие друзья?» — шутливо подписала она ролик.

Ольга Бузова встречается с Манукяном уже более года. До этого она несколько лет была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но брак не удался.

Ранее писал, как Дава разыграл Бузову, переодевшись курьером.