Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах — видео
Звездная пара долго интриговала поклонников намеками на брак. В итоге торжество состоялось.
Фото, видео: Instagram @buzova86, @tatgenkrug
Поющая телеведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян повергли в шок фанатов, начав публично обсуждать свою предстоящую свадьбу. Дату бракосочетания они не называли, но поклонники были уверены, что знаменитости не будут шутить о свадьбе. Так и вышло. Пара поженилась прямо во время совместного отдыха на Мальдивах, пишет сайт KP.RU.
На торжестве присутствовали только сами молодожены. Специально для них на берегу океана поставили шатер. Праздничный стол украсил двухъярусный торт и дорогое шампанское. Невеста надела белое платье с бахромой, а жених был в бежевых штанах и белоснежной рубашке. Вел церемонию, по всей видимости, местный священник, пишет «Экспресс газета».
Известно, что никакой юридической силы женитьба на Мальдивах не имеет. Поэтому в Москву Ольга и Давид вернутся в статусе возлюбленных. Возможно, в России певица и рэпер продолжат праздник, который начался на острове.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как однажды младшая сестра Ольги Бузовой чуть не умерла на Бали.
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