«Нас больше нет»: Ольга Бузова и Давид Манукян расстались

Ольга Бузова сообщила своим подписчикам о расставании с Давидом Манукяном. Звезда рассказала, что теперь является свободной девушкой.

По словам экс-телеведущей «Дома-2» бывший возлюбленный «творит страшные вещи».

«Я умоляю 🙏🏻 не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас.

Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала Ольга.

Бузова также обратилась к поклонникам с просьбой о помощи и умоляла не писать ей о бывшем возлюбленном — все комментарии она пообещала блокировать.

Instagram @buzova86

Поклонники пришли в ужас от сообщения их любимицы. Однако большинство из них прислушались к Бузовой и не стали выяснять подробности произошедшего. Под публикацией появились в основном грустные смайлики.

Ранее появилась информация, что Давид Манукян и Ольга Бузова поссорились на ее дне рождения. Во время фейерверка девушка оттолкнула возлюбленного — эта сцена попала на видео. Однако причина их ссоры осталась неизвестна.