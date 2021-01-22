Эндокринолог рассказала, почему Фрейндлих так тяжело переносит COVID-19

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Анна Васильева
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С такой проблемой, как у актрисы, сталкиваются не только пожилые пациенты. В группе риска еще и офисные работники.

Эндокринолог рассказала, почему Фрейндлих так тяжело переносит COVID-19

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Стала известна одна из причин, почему актриса Алиса Фрейндлих так тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Все дело в недостатке мышц — саркопении. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, Зухра Павлова рассказала сайту KP.RU, что это заболевание становится бичом нашего времени. От него страдают не только пожилые люди, но и офисные работники.

«Состояние пресаркопении или сама саркопения говорят о том, что в организме нарушен гормональный баланс, иначе мышечная масса не была бы в дефиците (при условии, что человек употребляет достаточное количество белка, он усваивается и человек физически активен). Нарушены функции обмена веществ, потому что для саркопении характерны недостаток мышечной и избыток (абсолютный или относительный) жировой ткани», — сказала специалист.

Павлова отметила, что такое положение вещей всегда оказывает негативное влияние на иммунитет, потому что даже небольшой избыток жировой ткани — это риск развития субклинического воспаления, которое пагубно влияет на иммунную систему. По словам эксперта, саркопения всегда связана с низкой физической активностью, ведь занятия спортом невозможны при дефиците мышечной ткани.

«Здесь мы можем говорить и об общем ускоренном старении организма, а это означает слабость сердечно-сосудистой системы. Саркопения — это всегда системная проблема. У людей, страдающих этим недугом, не бывает хорошего крепкого иммунитета, а значит сопротивляемость любым вирусным инфекциям низкая», — пояснила медик.

Эндокринолог добавила, что эта болезнь молодеет с каждым годом. Раньше от нее страдали только пожилые люди. Сейчас с саркопенией могут столкнуться те, кто мало двигается и ест калорийную, богатую углеводами, пищу. Например, офисные служащие, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни и обедают бутербродами и фастфудом.

Алиса Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 с поражением легких в 36% 25 декабря. 29 декабря ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое, в начале 2021 года медики отметили положительную динамику в самочувствии актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал, что медики клинической больницы № 122 им. Соколова сообщили, что информация о том, что у Алисы Фрейндлих начал развиваться цитокиновый шторм — опасное и потенциально смертельное осложнение, при котором иммунная система человека начинает атаковать организм вместо того, чтобы защищать, не соответствует действительности.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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