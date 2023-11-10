Новый вариант коронавируса «Пирола» попал в Москву из-за границы

Попова: три случая заражения вариантом COVID «Пирола» в Москве завозные
Фото: © РИА Новости / Александр Мельников
На сегодня известны три случая заражения. Пациенты до болезни побывали в других странах. Каких? И введут ли из-за роста заболеваемости какие-либо ограничения?
В Москве выявили три случая заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире федерального канала.
По словам Поповой, первый случай был зафиксирован 3 ноября, хотя биоматерал отобрали 26 октября — в первый день заболевания. Пациентом оказался приехавший из Турции. Второй заболел там же, но перед этой страной побывал еще в Германии. Третий случай тоже связан с путешествием за пределы России.
Попова добавила, что 15% случаев заражений в мире вызываются подвидом «Пирола». За все время наблюдений, начиная с апреля, этот вариант коронавируса не стал превалирующим. В России всего выявлено десять случаев, все пациенты живут в Москве и Санкт-Петербурге.
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При этом Попова заявила, что российские тест-системы сделаны качественно и выявляют все подвиды коронавируса, включая «Пиролу».
В России и на Западе в последние дни фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Только за последнюю неделю количество вновь выявленных случаев заболевания выросло почти на треть. Среди — и заболевания новым штаммом «Пирола». Только два дня назад в РФ его зафиксировали у десяти человек. 5-tv.ru рассказывал, стоит ли ждать новой волны эпидемии.
Тем временем врачи советуют пациентам вовремя обращаться к врачу, не забывать об экспресс-тестах. И то же время не драматизировать: COVID стал сезонным заболеванием. И к зиме кривая уже нового штамма короновируса медленно, но верно поползет вниз.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID.
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