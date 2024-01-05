Французские ученые назвали препарат, виновный в смерти пациентов с COVID

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

B&P: во Франции обвинили препарат от малярии в смерти 17 тысяч больных COVID

Французские ученые назвали препарат, виновный в смерти пациентов с COVID

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Жертв может быть больше.

Порядка 17 тысяч пациентов с COVID-19 могли умереть во время первой волны в пандемии в Италии, Франции, Бельгии, Испании, США и Турции из-за приема препарата не по назначению. Об этом выяснили французские ученые. Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

«Во время первой волны пандемий использование HCQ не по назначению было предложено в качестве варианта лечения COVID-19. Однако последующие исследования зафиксировали неблагоприятный баланс риска и пользы», — говорится в публикации.

Речь идет о таком препарате, как гидроксихлорохин. Ученые упомянули исследование RECOVERY, в котором отмечается увеличение сердечной смертности, а также тенденцию к повышению риска смертности от иных причины при приеме этого препарата от малярии. Причем жертв от его применения может быть больше, подчеркнули эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ноябре 2023 года в Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID. На тот момент преобладал штамм «Омикрон».

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