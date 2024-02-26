«Вирусная информация»: Гинцбург об осложнениях после западных вакцин от COVID

Зарубежные препараты могут пагубно сказаться на сердце, а также стать причиной образования тромбов в мозге.

Организм человека воспринимает вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna, созданные на платформе мРНК, как чужеродную информацию. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РБК.

«Матричная РНК, когда ее вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей наших с вами клеток воспринимается как чужеродная информация, вирусная, которую надо уничтожить», — сказал он.

Таким образом вирусолог оценил результаты масштабного исследования по использованию мРНК вакцин и их последствиях для здоровья пациентов. Как писал Bloomberg со ссылкой на доклад, зарубежные препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca связаны с наиболее высоким риском воспаления сердца, образования тромбов в мозге после иммунизации и вероятностью возникновения синдрома Гийена-Барре, неврологического расстройства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет работать вакцина от рака. В том числе стало известно о способности препарата находить индивидуальный метод лечения. В его задачу будет входить глубокий анализ генетических особенностей опухоли конкретного пациента.