Сыну Плющенко и Рудковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза

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Василий Заика
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По словам адвоката Анны Бутыриной, юный фигурист получил психологическую травму после публикации в СМИ информации о якобы имеющемся у него заболевании.

Сыну Плющенко и Рудковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза

Фото: Instagram @gnomgnomych

Сыну прославленного фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Адвокат Анна Бутырина в интервью Sport24 пояснила, что после публикации в СМИ о якобы имеющемся заболевании — синдроме Аспергера восьмилетний Саша Плющенко получил психологическую травму.

По словам председателя Московской городской коллегии адвокатов, ребенок стал замкнутым, у него испортился аппетит. Юный фигурист также стал отказываться от обязательных тренировок.

«Сегодня состоялся допрос потерпевшей стороны. В рамках допроса Яна ответила на все вопросы о страданиях Саши Плющенко, о том, как он сильно переживал от полученной психологической травмы ввиду публикации о болезни синдромом Аспергера. На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», — сказала Анна Бутырина.

Адвокат добавила, что, кроме прочего, запланировано проведение очных ставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская анонсировала сенсацию в деле о клевете на сына.

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