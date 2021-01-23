Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 января

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что фон недели с 25 по 31 января 2021 года будет очень напряженным. Пожалуй, один из самых напряженных периодов во всем предстоящем году.

Чтобы сгладить ситуацию, рекомендуется наслаждаться творчеством, например живописью, фотографией, музыкой.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов предстоящая неделя будет благоприятной. Вы начнете чувствовать волну приближающейся удачи, благополучия и поддержки свыше. Время подходит для того, чтобы начинать новые проекты, заручиться поддержкой вышестоящих лиц и покровителей.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов начинается период сильного раздражения, склонности к конфликтам. Иногда все это будет проявляться в виде особого упрямства. А иногда может вылиться и во вспышки гнева и серьезные ссоры с окружающими, которые обычно с вами случаются редко.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов очень благоприятный период. Хорошо начинать новые проекты, активно развивать текущие, действовать и стремиться к успеху. Вы обретете особую веру в свои силы, хорошее настроение, а также вас посетит множество ценных идей, подходящих для практического применения.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ждет позитивный период активности и настойчивости. Вы будете испытывать энергичность, уверенность в себе и желание действовать. Хороший период, чтобы разрешить застаревшие проблемы, сдвинуть с места задачи, которые не удавалось реализовать.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя будет очень конфликтной. Возможны прямые столкновения с оппонентами, а также неспособность найти точки соприкосновения или компромисс даже со своими соратниками или близкими людьми. Постарайтесь поменьше взаимодействовать с окружающими, особенно, когда чувствуете раздражение и нетерпеливость.

Дева — гороскоп на неделю

Дев ждет период энергичности, настойчивости и уверенности в своих силах. Возможно, вам захочется сделать больше, чем обычно, а также в вашем поведении может проявиться стремление к лидерству. Вы сможете взяться за многие дела и успешно, точно и эффективно добиться результата.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов начинается период особой уверенности в себе. Он принесет ощущение одобрения и поддержки от окружающих, большие возможности. Обязательно воспользуйтесь этими энергиями, чтобы расширить круг знакомств и установить связи с ценными и важными для вас людьми. Вы будете излучать особую привлекательность и внушать окружающим уважение.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя очень напряженная. Возможно большое раздражение, повышенная агрессия, мысли о мести и ощущение, что вас недооценивают или не уважают. Постарайтесь не придавать всему этому слишком большое значение и не кормить эти мысли своим вниманием. Эти энергии довольно скоро ослабеют.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя носит скорее положительный характер. Уверенность в себе, предприимчивость, оптимизм помогут вам прожить ее позитивно и с хорошими результатами.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов пришло время для активных действий. Берите быка за рога и настойчиво приступайте к реализации всех своих планов. Время особо располагает к тому, чтобы начинать новые проекты и прилагать практические усилия для достижения ваших целей. Неделя для вас позитивная.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев появится особая собранность, вера в свои силы и в свою исключительность. Однако наряду с этим позитивным влиянием, возможны вспышки раздражения и конфликты с окружающими. Если это произойдет, ваши идеи окажутся непоняты и не приняты ими. Избегайте ссор с близкими.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе будут более энергичны и уверены в себе, чем обычно. Это значит, что хорошо бы начать активные действия там, где вы долго откладывали. Сделайте то, на что не хватало сил и уверенности в себе. Неделя для вас позитивная.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп с 25 по 31 января для всех знаков зодиака.