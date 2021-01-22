Рунический гороскоп с 25 по 31 января для всех знаков зодиака

В руническом гороскопе за каждый цикл отвечает определенная руна. Умея читать их, можно узнать будущее и предугадать жизненные неурядицы. Известный рунический провидец Игорь Вечерский, который неоднократно предсказывал важные события в жизни звезд и даже мировые катастрофы, составил рунический гороскоп для читателей 5-tv.ru и рассказал, на что необходимо обратить внимание всем знакам зодиака.

Овен

Манназ, соуло и йера говорят о том, что на этой неделе вы сможете очень хорошо проявить свои личностные качества, что благоприятно отразится на трудовой деятельности. В то же время, не исключены их проявления и в других сферах жизни, где вы также сможете добиться отличного результата.

Телец

Турисаз перевернутый, тейваз и соуло советуют вам заняться решением давно существующих проблем, потому что на этом этапе вы способны их преодолеть и достичь хороших успехов, невзирая на сопротивление противостоящих сил.

Близнецы

Манназ, отал и турисаз рекомендует обратить внимание на ситуацию дома и разобраться с влиянием близких людей на разные сферы вашей жизни, которые выходят за рамки личных отношений. Близнецам нужно проанализировать и принять верные решения, потому как родные могут как способствовать успеху, так и мешать ему.

Рак

Йера, вуньо и отал перевернутый рекомендуют на этой неделе обратить свое внимание на работу. И, невзирая на какие-то обстоятельства, реализовывать свои планы, потому как в этот период времени вы можете получить достаточно хороший результат за приложенные усилия.

Лев

Иса, йера и гебо советуют наладить хорошие отношения, которые помогут вам воплотить в жизнь те планы и проекты, которые вы давно вынашивали. На этой неделе вы сможете заложить для них светлое и удачное будущее.

Дева

Кено перевернутая, йера и иса не рекомендуют полностью полагаться на те планы, которые вы построили ранее. Тем не менее, совершенные на этой неделе действия помогут вам заложить хороший потенциал для реализации и продолжения уже начатых дел.

Весы

Манназ перевернутый, наутиз и кено говорят о том, что вероятно вы возлагаете на людей чрезмерные ожидания, надеетесь на то, что кто-то поможет вам удачно совершить необходимые действия. Однако вам необходимо лично проанализировать все недостающие компоненты, составить план и полагаться в первую очередь на себя.

Скорпион

Дагаз, хагалаз и кено советуют не останавливаться на достигнутом, не бояться неразберихи в делах, которая скоро может наступить. Вы все способны взять под контроль и подчинить своей воле.

Стрелец

Турисаз перевернутый, уруз и дагаз советуют преодолевать существующие незначительные проблемы, потому что у вас в данный период времени есть хороший потенциал для достижения желаемого. Более того, вы сможете открыть двери в новый этап развития.

Козерог

Кено, ингуз и хагалаз рекомендуют использовать уже наработанный потенциал и получить новые знания, которые помогут вам преодолеть все сложности. И достичь лучших результатов во взаимодействии с другими людьми. Однако, возможны некоторые непредвиденные стечения обстоятельств, к которым нужно быть готовым.

Водолей

Дагаз, беркана и эйваз рекомендуют планомерно и постепенно развивать текущие дела, не избегать острых ситуаций, если такие будут возникать. В них вы можете не потерять, а наоборот приобрести новые возможности и открыть для себя другие пути.

Рыбы

Беркана, эйваз и кено перевернутая советуют в этот период времени уделить больше внимания своей способности контролировать текущий процесс, потому что от этого будет зависеть перспективность ваших начинаний. На данном этапе контроль будет являться ключевым фактором, решающим, приведут ли ваши усилия к достижению успеха, либо его придется отложить на более долгий срок.

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