Блогер Илья Варламов задержан на незаконном митинге в Москве

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Нюра Незванова
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Варламов участвовал в несанкционированной акции 23 января.

Блогер Илья Варламов задержан на незаконном митинге в Москве

Фото: ТАСС / Владимир Андреев

Тема:
Задержание Алексея Навального

Блогера Илью Варламова задержали на Пушкинской площади в Москве. Он участвовал в несанкционированной акции. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

В данный момент в Москве и Петербурге задержаны десятки участников незаконного митинга — среди них есть несовершеннолетние.

Известно, к примеру, о 17-летней девушке, которая раздавала листовки о правилах поведения на незаконных акциях.

Ранее прокуратура и Министерство внутренних дел РФ предупредили россиян об ответственности за участие в незаконных акциях на территории страны 23 января. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о готовности пресекать попытки несанкционированных митингов. А Следственный комитет России и Верховный суд поддержали законопроект о введении уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет за склонение подростков к участию в незаконных митингах. С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко. Он предложил внести изменения в статью «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных деяний».

Стражи порядка призывают наших соотечественников не поддаваться на провокации и игнорировать несанкционированные митинги. Кроме прочего, все без исключения россияне обязаны соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.

В сети стали распространяться ролики в поддержку задержанного за нарушение правил отбывания условного срока блогера Алексея Навального. Подростков начали призывать выйти на несогласованные акции. Манипулировать детьми пытаются в основном через популярные социальные сети — «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Организаторы митингов, судя по всему, попросту боятся, что взрослая аудитория уже составила собственное мнение о происходящих событиях. Они полагают, что детей можно обмануть и использовать как «живой щит». Роскомнадзор и прокуратура предостерегли популярные соцсети о недопустимости публикации подобных призывов. В МВД РФ, в свою очередь, указали, что полиция привлечет к ответственности за противоправные действия еще до проведения акций.

Блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Тогда ему был назначен испытательный срок — пять лет.

Также в отношении Навального возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму порядка 365 миллионов рублей. Часть этих средств, собранных с граждан, по версии следствия, были потрачены на личные нужды блогера, который является руководителем этих организаций.

Тема:
Задержание Алексея Навального
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