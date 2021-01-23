Блогер Илья Варламов задержан на незаконном митинге в Москве
Варламов участвовал в несанкционированной акции 23 января.
Фото: ТАСС / Владимир Андреев
Блогера Илью Варламова задержали на Пушкинской площади в Москве. Он участвовал в несанкционированной акции. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
В данный момент в Москве и Петербурге задержаны десятки участников незаконного митинга — среди них есть несовершеннолетние.
Известно, к примеру, о 17-летней девушке, которая раздавала листовки о правилах поведения на незаконных акциях.
Ранее прокуратура и Министерство внутренних дел РФ предупредили россиян об ответственности за участие в незаконных акциях на территории страны 23 января. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о готовности пресекать попытки несанкционированных митингов. А Следственный комитет России и Верховный суд поддержали законопроект о введении уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет за склонение подростков к участию в незаконных митингах. С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко. Он предложил внести изменения в статью «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных деяний».
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