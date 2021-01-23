На незаконный митинг пришли 19 человек с коронавирусом, сообщили в Мосгорздраве

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Алексей Хитров
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Присутствие носителей COVID-19 среди протестующих показало приложение «Социальный мониторинг».

На незаконный митинг пришли 19 человек с коронавирусом, сообщили в Мосгорздраве

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

На несанкционированной акции в Москве на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19, сообщают в Мосгорздраве.

При этом в ведомстве ссылаются на данные приложения «Социальный мониторинг», которое осуществляет контроль за соблюдением режима изоляции инфицированными коронавирусом. Сообщается, что в отношении выявленных на митинге лиц с коронавирусом зафиксированы «факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, следственный комитет начал проверку по фактам нападений на полицейских на акциях в Москве: по предварительным данным, травмы во время незаконных митингов получили порядка 39 правоохранителей. Сообщалось, что один из протестующих на Страстном бульваре бросил в правоохранителя ограждение.

По предварительным данным, травмы получили порядка 39 силовиков в Москве. К счастью, ни у кого из них нет серьезных ранений.

Ранее сообщалось, что протестующие напали на силовиков в центре Москвы. Они забрасывали их бутылками, снежками и яйцами. Один человек бросил в полицейского металлическое ограждение.

Ранее прокуратура и Министерство внутренних дел РФ предупредили россиян об ответственности за участие в незаконных акциях на территории страны 23 января. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о готовности пресекать попытки несанкционированных митингов. А Следственный комитет России и Верховный суд поддержали законопроект о введении уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет за склонение подростков к участию в незаконных митингах. С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко. Он предложил внести изменения в статью «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных деяний».

Стражи порядка призывают наших соотечественников не поддаваться на провокации и игнорировать несанкционированные митинги. Кроме прочего, все без исключения россияне обязаны соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.

В сети стали распространяться ролики в поддержку задержанного за нарушение правил отбывания условного срока блогера Алексея Навального. Подростков начали призывать выйти на несогласованные акции. Манипулировать детьми пытаются в основном через популярные социальные сети — «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Организаторы митингов, судя по всему, попросту боятся, что взрослая аудитория уже составила собственное мнение о происходящих событиях. Они полагают, что детей можно обмануть и использовать как «живой щит». Роскомнадзор и прокуратура предостерегли популярные соцсети о недопустимости публикации подобных призывов. В МВД РФ, в свою очередь, указали, что полиция привлечет к ответственности за противоправные действия еще до проведения акций.

Блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Тогда ему был назначен испытательный срок — пять лет.

Также в отношении Навального возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму порядка 365 миллионов рублей. Часть этих средств, собранных с граждан, по версии следствия, были потрачены на личные нужды блогера, который является руководителем этих организаций.

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