«Все время плакала»: Алферова впервые раскрыла подробности брака с Абдуловым

Брак с Александром Абдуловым принес Ирине Алферовой много слез. Об этом народная артистка впервые рассказала в новом документальном фильме «Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости». Актриса редко появляется на публике и не любит откровенничать на тему личной жизни, но сделала это ради памяти бывшего супруга.

Алферова прожила с Абдуловым 17 лет. Они считались самой красивой парой советского кино. Со стороны этот брак казался практически идеальным, но на деле трещал по швам. Ирина догадывалась о постоянных интрижках актера на стороне, но не могла удержать его.

«Свои романы Саша скрывал очень тщательно, скрывать их ему помогали и многие друзья. Если бы я узнала о реальном случае, то ушла бы сразу же», — рассказала Алферова.

Мириться приходилось и с его непростым характером. Александра она описывает как большого любителя приключений. Ей же, как вспоминает актриса, хотелось простого человеческого счастья.

«От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала», — вспомнила актриса.

Тем не менее, развод с супругом дался звезде экрана весьма тяжело. По ее словам, она чувствовала себя брошенной, стоящей на краю бездны.

«Жизнь моя потерпела крах, я абсолютно не знала, как строить ее дальше. Человек, который был со мной, закрыл за собой дверь и в другую жизнь ушел, а я осталась», — цитирует Алферову KP.RU.

Сегодня 69-летняя народная артистка не держит обиды на актера и говорит о нем с уважением. Ирина простила бывшего мужа еще при его жизни. Последняя встреча с актером запомнилась ей больше всего. На тот момент он был уже смертельно болен, но казался энергичным. Алферова верила, что Абдулов поправится и осуществит планы, о которых ей рассказывал. Но этому было не дано осуществиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Александра Абдулова опубликовала редкое фото в день его рождения.