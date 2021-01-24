«Пела душой»: Волочкова исполнила хит Пугачевой на своем дне рождения

Балерина Анастасия Волочкова поразила своих фанатов — оказывается, она умеет не только танцевать, но и петь. Силу своего голоса звезда продемонстрировала во время недавнего празднования 45-го дня рождения.

Волочкова исполнила перед гостями песню Аллы Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мной» на стихи поэтессы Марины Цветаевой. Запись своего выступления балерина выложила на личной странице в Instagram.

«В день моего рождения, после нереальной физической нагрузки и выкладки на сцене в моем спектакле, на фуршете исполнить песню для гостей было радостью, — написала она. — На исполнение этого произведения меня благословила первая его исполнительница Алла Борисовна Пугачева. И я очень этим дорожу».

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Исполнение Анастасии Волочковой потрясло не только собравшихся на празднике, но и ее подписчиков.

«Так нежно, этот образ вам очень идет, пели душой»;

«Была приятно удивлена вашим голосом»;

«Настенька, ты во всем талантлива и хорошо спела эту песню»;

Прекрасное исполнение! Браво!» — написали они в комментариях.

Нашлись и недовольные, хотя их были единицы. Не все поверили, что Анастасия Волочкова пела сама.

«Петь под фонограмму — не уважать слушателей!» — появилось в сообщениях под постом.

Несколько месяцев у фолловеров балерины не было возможности комментировать ее посты в Instagram. После скандала с попыткой попасть в Дивеево в период самоизоляции Анастасия закрыла эту функцию на своей странице, чтобы избежать волны хейтерских комментариев. Но теперь сообщения вновь стали появляться под ее постами.

Многие отметили также, что в последнее время Волочкова отлично выглядит и заметно помолодела. Ее подтянутой фигуре можно только позавидовать — видимо, сказались жесткая диета и тяжелые тренировки последних дней. Помимо этого, как пишет «Экспресс газета», правильно подобранный макияж помог Волочковой получить массу комплиментов по поводу свежего внешнего вида.

«Потрясающе красива… Макияж дополнил ваше совершенство», — написали Анастасии поклонники.

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