Балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам в Instagram фото с дочерью Ариадной. 15-летняя наследница звезды уже догнала ростом мать и выглядит совсем взрослой и перекрасила волосы в блонд. На втором снимке артистка окружена цветами на сцене сразу после выступления.

«Моя поддержка и счастье — Ариша! Которая всегда рядом. А я — рядом с ней, — написала Волочкова. — Ариша, спасибо тебе за то, что ты есть. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете!»

Instagram @volochkova_art

Этот снимок, возможно, стал ответом на критику вечеринки в честь 45-го дня рождения балерины. На празднике в честь Анастасии Волочковой не было близких друзей и родных, отметили поклонники.

Ариадна — дочь Волочковой от брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. После развода девочка предпочла поселиться у отца и жить с его новой женой, сводными братьями и сестрами. Однако балерина настаивает, что на нежные отношения матери и дочери это решение ее единственной наследницы никак не повлияло.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение астролога о будущем Волочковой и Бузовой. Звезды родились в один день — 20 января.