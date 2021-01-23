Повзрослевшая дочь Волочковой догнала по росту мать и стала блондинкой — фото

|
Анастасия Шадская
1 064

Девочка после развода родителей предпочла жить с отцом, но продолжает часто видеться с матерью-балериной.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам в Instagram фото с дочерью Ариадной. 15-летняя наследница звезды уже догнала ростом мать и выглядит совсем взрослой и перекрасила волосы в блонд. На втором снимке артистка окружена цветами на сцене сразу после выступления.

«Моя поддержка и счастье — Ариша! Которая всегда рядом. А я — рядом с ней, — написала Волочкова. — Ариша, спасибо тебе за то, что ты есть. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете!»

Instagram @volochkova_art

Этот снимок, возможно, стал ответом на критику вечеринки в честь 45-го дня рождения балерины. На празднике в честь Анастасии Волочковой не было близких друзей и родных, отметили поклонники.

Ариадна — дочь Волочковой от брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. После развода девочка предпочла поселиться у отца и жить с его новой женой, сводными братьями и сестрами. Однако балерина настаивает, что на нежные отношения матери и дочери это решение ее единственной наследницы никак не повлияло.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение астролога о будущем Волочковой и Бузовой. Звезды родились в один день — 20 января.

Читайте также

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
74.36
0.99 90.41
1.44
«Привет, деменция?» — Анфиса Чехова рассказала о серьезных проблемах с па...

Последние новости

14:23
Полиция раздает маски участникам незаконного митинга в центре Москвы
14:09
«Привет, деменция?» — Анфиса Чехова рассказала о серьезных проблемах с памятью
13:55
Лжесотрудника Росгвардии задержали в Петербурге
13:43
Блогер Илья Варламов задержан на незаконном митинге в Москве
13:33
МВД: Каждая провокация на несанкционированных акциях будет расследована
13:16
Мужчина угрожал устроить взрыв на незаконной акции в Москве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
Где встретить любовь в 2021 году разным знакам зодиака — интервью астролога
Василиса Володина рассказала, кого ждет удача на неделе с 25 по 31 января
Глаза б мои тебя не видели! Как развестись дистанционно?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым
Первые шаги в качестве сенатора Байден сделал еще в советском Ленинграде
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака