«Это шутка?» — Монеточка озадачила поклонников фото с округлившимся животом
Артистка заставила фанатов гадать, беременна она на самом деле или нет.
Фото, видео: Instagram @monetochkaliska
Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова — Прим. ред.) огорошила своих почитателей, выложив в Instagram фото, на котором бережно поддерживает свой сильно округлившийся живот.
«Помогите выбрать пол ребеночка», — обратилась к фанатам артистка.
Подписчиков новость о беременности Монеточки повергла в шок. Некоторые принялись шутить на тему пола ребенка и его будущего имени, в то время как остальные гадали — шутит знаменитость или нет.
«Это шутка?»
«Зачем пол, лучше три четверти»
«Если Пол, то только Маккартни»
«Копеечка»
«Рожаем альбом», — фонтанировали идеями поклонники.
Меньше чем через час певица раскрыла карты и призналась, что не ждет ребенка, а просто решила пошутить. Об этом она рассказала в сторис.
«Ребята, это шутка. Просто шутка, предупреждаю вас. Скажите, смешная ли она или глупая?» — обратилась к фанатам артистка.
В конце декабря певица вышла замуж за композитора Виктора Исаева. Ранее 5-tv.ru публиковал видео со свадьбы Монеточки.
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