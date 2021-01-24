Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова — Прим. ред.) огорошила своих почитателей, выложив в Instagram фото, на котором бережно поддерживает свой сильно округлившийся живот.

«Помогите выбрать пол ребеночка», — обратилась к фанатам артистка.

Instagram @monetochkaliska

Подписчиков новость о беременности Монеточки повергла в шок. Некоторые принялись шутить на тему пола ребенка и его будущего имени, в то время как остальные гадали — шутит знаменитость или нет.

«Это шутка?»

«Зачем пол, лучше три четверти»

«Если Пол, то только Маккартни»

«Копеечка»

«Рожаем альбом», — фонтанировали идеями поклонники.

Меньше чем через час певица раскрыла карты и призналась, что не ждет ребенка, а просто решила пошутить. Об этом она рассказала в сторис.

«Ребята, это шутка. Просто шутка, предупреждаю вас. Скажите, смешная ли она или глупая?» — обратилась к фанатам артистка.

В конце декабря певица вышла замуж за композитора Виктора Исаева. Ранее 5-tv.ru публиковал видео со свадьбы Монеточки.