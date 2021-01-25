«Где взять такого мужа?» — Максим Галкин учит Гарри азам домашнего ремонта

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Анастасия Шадская
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Юморист привлек наследника к поддержанию порядка в их семейном замке в подмосковной деревне Грязь.

Юморист Максим Галкин вместе с семилетним сыном Гарри сделали небольшой ремонт в семейном замке. Соответствующее видео артист выложил на своей странице в Instagram — к полному восторгу подписчиков.

«Порог. Расшаталась металлическая пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадки. Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге!» — написал юморист.

На видео запечатлены все этапы работы звездных отца и сына: обнаружили проблему, оценили масштаб, нашли материалы и принялись за работу.

Instagram @maxgalkinru

В итоге довольный Гарри искал щепки, радостно забивал их в щель между паркетом и орудовал шуруповертом. Первоклассник остался очень доволен результатом, как и поклонники его отца.

«Где же взять такого мужа?»;

«Максим, вы просто умничка! Ко всему приучаете детей!»;

«Вы просто огромный молодец, что воспитываете настоящего мужчину в Гарике», — написали они в комментариях.

Несмотря на восторг от совместной работы Максима и Гарри, многие пользователи не удержались от советов.

«Замечательное видео! Но щель забили зря»;

«Это паркет! Живое дерево! Оно играет, в таких местах должны быть зазоры»;

«Лучше было бы вклеить пробку!»

Это не первая самостоятельная работа отца семейства в их замке в деревне Грязь. Недавно Максим Галкин показал сделанную собственными руками люстру в богатом интерьере замка. А его дети от певицы Аллы Пугачевой — Гарри и Лиза Галкины — много мастерят руками в свободное от учебы и игр время.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарри и Лиза Галкины сняли первый фильм.

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