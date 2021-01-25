К смерти стилиста Вайкуле и Пугачевой может быть причастен его любовник

5-tv.ru стали известны детали гибели звездного стилиста Александра Шевчука. Ранее об уходе из жизни имиджмейкера рассказала одна из его именитых клиенток — певица Лайма Вайкуле. Он скончался в возрасте 54 лет, однако несмотря пандемию коронавируса, инфицирован COVID-19 он не был, поэтому в сети многие решили, что виной всему могло стать какое-нибудь хроническое заболевание.

Однако, согласно имеющимся данным 5-tv.ru, к смерти 54-летнего Александра Шевчука может быть причастен его приятель, с которым покойный состоял в интимных отношениях.

По данным 5-tv.ru, Александра Шевчука госпитализировали в одну из больниц Москвы 23 января с разрывом внутренних органов. При этом, согласно предварительной информации, такие травмы нанести себе самостоятельно он не мог. После того как врачи экстренно провели стилисту операцию, его положили в отделение проктологии, а затем перевели в реанимацию, где 24 января он скончался. Врачи не смогли сохранить жизнь известного имиджмейкера.

В настоящее время причины гибели стилиста уточняют сотрудники полиции. Тело Александра Шевчука отправили на вскрытие. Кроме того выясняется личность человека, который находился в день трагедии со стилистом в его квартире.

Другая звездная клиента Александра Шевчука, певица Алла Пугачева, пока не комментировала его смерть.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный стендапер Александр Шаляпин найден мертвым в Москве.