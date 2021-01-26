Какие бьюти-процедуры нельзя делать женщинам в разном возрасте? — Ответ косметолога

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 798

Врач рассказала, чего не стоит делать, чтобы не выглядеть значительно старше.

Фото, видео: Depositphotos / puhhha; 5-tv.ru

Почти все 35-летние женщины не против выглядеть на 25 лет, но не наоборот. Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала 5-tv.ru о бьюти-процедурах, которые не сделают девушек моложе, а только состарят.

В 20 лет нельзя делать агрессивные пилинги, алмазную дермабразию, шлифовку кожи, плазмотерапию, ботулинотерапию. Вообще в этом возрасте относиться ко всем косметологическим процедурам нужно с очень большой осторожностью.

«Кожа в этом возрасте претерпевает очень сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду. Поэтому очень важно подобрать правильный косметический уход и не навредить ей», — объяснила эксперт.

В 25 лет нельзя делать SMAS-лифтинг, биоревитализацию и ботулинотерапию.

«Можно делать массаж лица курсом, лучше лимфодренажный», — посоветовала косметолог.

В 30 лет можно делать все бьюти-процедуры. По словам Морозовой, это тот самый возраст, когда нужно начать посещать косметолога, чтобы следить за увядающей кожей.

В 35 лет категорически противопоказан буккальный массаж лица. Он приводит к растяжению связочного аппарата и провисанию мышечного корсета. Все остальные процедуры делать можно, но только под контролем врача-косметолога.

Ранее 5-tv.ru писал, что многие переболевшие коронавируссом пациенты сталкиваются с проблемами с кожей. Однако ношение защитных масок — не единственное объяснение негативного влияния COVID-19 на ее состояние и внешний вид.

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