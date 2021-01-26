Названа причина хрупкости костей оказавшейся в инвалидном кресле Кудрявцевой

Причина, по которой телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле, может крыться в хрупкости костей из-за наступившей менопаузы. Таким мнением поделился директор центра реабилитации МГМУ имени И. М. Сеченова, врач травматолог ортопед, остеопат и кандидат медицинских наук Константин Терновой. Однако, по его словам, в 49 лет (столько сейчас Лере Кудрявцевой — Прим. ред.) скелет еще не должен становиться настолько ломким.

Едва излечившейся от коронавирусной инфекции Кудрявцевой снова потребовалась помощь врачей 20 января. На своей странице в Instagram она показала кадры из больницы: звезда попала туда с переломом крестца. В день падения она должна была впервые выйти на работу после больничного.

По словам Кудрявцевой, она упала прямо на руку своей двухлетней дочки Маши. Малышка не пострадала, хоть и очень испугалась. Около часа Лера лежала на полу рядом с плачущей девочкой и не могла пошевелиться. Врачей вызвал ее муж Игорь Макаров, который вернулся с работы и увидел ужасающую картину.

«Переломы крестца бывают разные — вертикальные, горизонтальные, требующие оперативного лечения, не требующие оперативного лечения. Если легкий перелом, то достаточно специальный пояс на таз надеть. Перелом без смещения срастется за четыре-пять недель. Поначалу нужен покой, потом в специальном поясе можно ходить. Ей 49 лет. Это возраст менопаузы. Но это еще рано для ломкости костей. Просто это неудачное стечение обстоятельств. Упасть можно по-разному», — цитирует Тернового «Дни.ру».

Сейчас ведущей приходится передвигаться по дому с помощью трости. За ней ухаживает супруг. Также Леру навещает сестра, которая помогает нянчиться с дочкой Машей. Знаменитость еле встает, ходит только до туалета — и обратно в постель.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение специалиста отделения ортопедии СЗОНКЦ в Санкт-Петербурге Валентина Панова о последствиях перелома крестца для Кудрявцевой.