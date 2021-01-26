Вокалистка группы «Восток» погибла при загадочных обстоятельствах в Москве

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Василий Заика
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Трагический инцидент произошел на улице Теплый Стан.

Вокалистка группы «Восток» погибла при загадочных обстоятельствах в Москве

Фото: Instagram @asnatella_actress_model

Вокалистка группы «Восток» Натэлла Ас погибла при загадочных обстоятельствах в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел возле одного из домов на улице Теплый Стан.

Тревогу забил случайный прохожий, обнаруживший под окнами тело женщины. На место оперативно прибыли медики скорой помощи и полицейские. Врачам оставалось только констатировать смерть 48-летней знаменитости.

Рядом с погибшей лежала дамская сумочка с документами, ключами и телефоном. По предварительным данным, Натэлла Ас могла сорваться с пожарной лестницы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут возможных свидетелей трагедии.

Натэлла Ас стала участницей коллектива, известного хитами «Миражи», «Танец желтых листьев» и «До встречи» всего около года назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до смерти Шаляпин испытывал психологическое давление.

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