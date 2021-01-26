Основатель, композитор и продюсер группы «Восток» Геннадий Филиппов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о возможной причине трагической гибели бэк-вокалистки коллектива Натэллы Ас.

По словам музыканта, в злополучный день — 22 января коллеги не смогли дозвониться до участницы и поехали на концерт в Подмосковье без нее.

«23-го у нас концерт. Мы поехали без нее в укороченном составе. Не могли никак дозвониться, ничего, не отвечала. Буквально по дороге на концерт в Щелково нам ее подруга прислала сообщение, что она трагически погибла. Что, как, чего — стали выяснять. Пока никаких подробностей нет», — сказал Геннадий Филиппов.

Продюсер группы «Восток» отметил, что дату прощания с Натэллой Ас ее родственники пока не сообщили. Известно лишь, что бэк-вокалистка будет похоронена в городе Муром.

Говоря о возможных причинах и подробностях гибели женщины, Геннадий Филиппов предположил, что она свела счеты с жизнью.

«Мы в таком шоке! Натэлла — очень позитивный человек. Понятно, что у всех сейчас трудности. Наверное, были какие-то проблемы в семье, как у всех. Плюс у всех артистов сейчас такая ситуация. Она же еще в кино снималась в каких-то там ролях, была актрисой еще. Поэтому очень тяжелое было общее положение финансовое. Коронавирусный кризис. Что послужило толчком к таким действиям, сказать не могу», — сказал музыкант.

Геннадий Филиппов добавил, что в ходе совместной работы они с женой — солисткой «Востока» Натальей Родиной не замечали у Натэллы Ас никаких отклонений. Продюсер подчеркнул, что коллега всегда оказывала им моральную поддержку.

«Царствие небесное ей! Очень хороший был человек. Она нас полностью устраивала и в музыкальном, и в человеческом плане. Прекрасный человек», — заключил Геннадий Филиппов.

Ранее 5-tv.ru сообщал новые детали гибели солистки группы «Восток».