Звезда «Левиафана» и «Психа» Елена Лядова госпитализирована в Москве

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Светлана Шевченко
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«Скору помощь» актрисе вызвал ее супруг Владимир Вдовиченков.

Звезда «Левиафана» и «Психа» Елена Лядова госпитализирована в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В столичную больницу была госпитализирована звезда «Левиафана» и сериала «Псих» Елена Лядова. Как сообщает «МК», «Скору помощь» актрисе вызвал ее супруг Владимир Вдовиченков.

Предварительно, у Лядовой возникли гинекологические проблемы. Информация уточняется.

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