Звезда «Левиафана» и «Психа» Елена Лядова госпитализирована в Москве
| Светлана Шевченко Шоу-бизнес 3 095
«Скору помощь» актрисе вызвал ее супруг Владимир Вдовиченков.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
В столичную больницу была госпитализирована звезда «Левиафана» и сериала «Псих» Елена Лядова. Как сообщает «МК», «Скору помощь» актрисе вызвал ее супруг Владимир Вдовиченков.
Предварительно, у Лядовой возникли гинекологические проблемы. Информация уточняется.
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