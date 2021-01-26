Звезда «Левиафана» и «Психа» Елена Лядова госпитализирована в Москве

В столичную больницу была госпитализирована звезда «Левиафана» и сериала «Псих» Елена Лядова. Как сообщает «МК», «Скору помощь» актрисе вызвал ее супруг Владимир Вдовиченков.

Предварительно, у Лядовой возникли гинекологические проблемы. Информация уточняется.