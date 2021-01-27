Астролог рассказала, какие черты характера присущи разным знакам зодиака

Любой человек уникален, однако у представителя каждого знака зодиака прослеживаются особенности характера, свойственные лишь ему. Астролог Анна Зорина считает, что узнав о своих уникальных чертах, люди могут развивать свои таланты и добиваться успехов.

Овны

Эти люди очень энергичны. Их аура буквально притягивает людей. Представители данного знака обаятельны в своей целеустремленности.

Тельцы

Они самые большие добряки. Тельцы могут идти на конфликт, как и любой человек на планете, но все же у них самое большое сердце.

Близнецы

Представители этого знака настоящие счастливчики. Но не потому, что им везет, а наоборот — им везет, потому что они чувствуют себя счастливыми. Они притягивают удачу своим оптимизмом.

Раки

Целью этих людей является обустройство дома и создание семейного очага. Порой они чересчур мягкие, но рядом с ними тепло и уютно.

Львы

Они эгоцентричны, буквально живут собой, но это позволяет восполнять силы и поддерживать хорошее настроение. Целостность и умение нравиться самому себе особо полезно.

Девы

Вернее них человека не найти. С характером бывают трудности, зато Девы никогда не бросят любимого человека в беде.

Весы

Поболтать — для Весов любимое дело. Однако именно они могут делать это со вкусом и определенной целью. Представители этого знака — лучшие ораторы и советчики.

Скорпионы

В лице Скорпиона легко найти злейшего врага. Только стоит дать повод, и он сделает все, чтобы испортить жизнь оппоненту. Однако свою энергию они могут пускать и в мирное русло, добиваясь высоких результатов.

Стрельцы

Эти люди находятся в гармонии с собой. Сравнивая себя с ними, можно почувствовать себя ужасным человеком. Они умеют поражать и западать в душу.

Козероги

Козероги — настоящие молчуны. Они умеют хранить тайны при любых условиях — даже если направить на них пистолет.

Водолее

Они находчивее и изобретательнее других. Нужны идеи? Водолей готов помочь и сгенерировать их с десяток. Представители данного знака всегда на шаг впереди.

Рыбы

Гибкость — их главная особенность. Они могут приспосабливаться к любым условиям. Их умению приспосабливаться завидуют многие. Кроме того, их отличает сентиментальность и впечатлительность.

Ране 5-tv.ru писал о том, сколько раз в жизни влюбляются разные знаки зодиака.