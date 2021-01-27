Эксклюзивные кадры задержания блогера по делу о нападении на авто ФСБ

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры задержания блогера Кости Киевского, он же Константин Лакеев, по делу о нападении на автомобиль ФСБ в Москве. По версии следствия, «тиктокер» принимал непосредственное участие в инциденте на Трубной площади 23 января.

Молодой человек был задержан в так называемом TikTok-хаусе — доме, где живут сразу несколько стримеров. Об этом еще накануне писал Telegram-канал «Кремлевская прачка».

СК РФ

Известно, что представители правоохранительных органов в настоящее время проверяют еще 12 человек на причастность к атаке на машину ФСБ. Подозреваемые также являются завсегдатаями TikTok.

Соцсети

23 января в Москве и других городах РФ прошли несанкционированные акции. В МВД неоднократно напоминали об ответственности за провокации в адрес правоохранителей, однако некоторые пришедшие на несогласованные мероприятия, вели себя агрессивно — бросали в силовиков бутылки, яйца и снежки. Случаи нападения были зафиксированы в Москве, Петербурге, Владивостоке и Ульяновске.

Призывы выйти на несанкционированные акции 23 января распространяли сторонники блогера Алексея Навального, который был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Поводом стали систематические нарушения правил отбывания условного срока наказания.

Попытки сторонников блогера поднять общественность успехом не увенчались. Среди участников незаконных акций были ярые активисты, готовые «порвать» кого угодно. Однако силовики оперативно реагировали на выходки дебоширов и мирно выводили их из толпы, чтобы не допустить столкновений.

Алексея Навального осудили на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Ему был назначен испытательный срок — пять лет.

Также в отношении блогера возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований его организациям на сумму около 365 миллионов рублей. Следствие считает, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержаны еще двое участников несанкционированной акции в Москве.