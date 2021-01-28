Какое заболевание повышает риск смерти от COVID-19 почти в три раза?

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Василий Заика
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Соответствующие выводы сделали американские ученые после исследования медицинских карт жителей Нью-Йорка.

Какое заболевание повышает риск смерти от COVID-19 почти в три раза?

Фото: depositphotos / VitalikRadko

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американские ученые выявили заболевание, которое почти в три раза повышает риск смерти от COVID-19. В ходе исследования специалисты проанализировали данные медицинских карт 26,5 тысячи жителей Нью-Йорка. В результате выяснилось, что летальному исходу после инфицирования коронавирусом больше подвержены пациенты, страдающие психическими заболеваниями, сообщает JAMA Psychiatry.

Ученые разделили больных на три категории согласно типу расстройства — шизофрения, аффект и тревожные состояния. Статистика показала, что среди семи тысяч инфицированных COVID-19 отмечается немалое количество тех, кто имеет вышеуказанные заболевания. В частности, аффективными расстройствами страдали 564 пациента, тревожные состояния испытывали 360 человек и еще 75 были больны шизофренией. 864 человека из общего числа скончались от коронавируса или были переведены на лечение в специализированные хосписы.

Специалисты скорректировали информацию с учетом пола, возраста, расы и факторов риска. Выяснилось, что шанс пациентов с шизофренией умереть от коронавируса практически в три раза выше, чем у остальных. При этом, американские ученые указали, что связь психического заболевания и летального исхода от COVID-19 нуждается в более тщательном анализе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты ВОЗ начали работу в Ухане после двухнедельного карантина.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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