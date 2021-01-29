Названы дата и место прощания с Василием Лановым

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Светлана Шевченко
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Легендарного актера не стало накануне на 88-м году жизни.

Фото, видео: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova, 5-tv.ru

Тема:
Умер Василий Лановой

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится 1 февраля в его родном театре имени Вахтангова. Об этом журналистам сообщил директор Кирилл Крок.

«Прощание пройдет в нашем театре 1 февраля. Оно состоится с 10 утра до 12 часов дня по московскому времени», — пояснил он.

Легендарного актера не стало накануне на 88-м году жизни. Последние несколько недель Василий Лановой находился в больнице из-за последствий коронавируса. Накануне его состояние резко ухудшилось и он был подключен к аппарату ИВЛ.

Типичные дети войны, — так говорил о своем поколении актер Василий Лановой, переживший ужасы немецкой оккупации в деревне под Одессой. Амплуа «герой» — это про Ланового. Всенародную любовь ему принесла уже первая роль — революционера Павла Корчагина, — которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из «Алых парусов» — символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Лановому, сыну украинских крестьян, блестяще удавались роли аристократов — Алексея Вронского в «Анне Карениной», Анатоля Курагина в «Войне и мире». И по-настоящему знаковой стала его работа в фильме «Офицеры».

«Лучшие стихи для меня — военные, лучшие песни для меня — военные, лучшая проза для меня — военная. Это все завязано на века и изменить это невозможно, — говорил Лановой при жизни.

Поэтому неудивительно, что актер поддержал акцию «Бессмертный полк», став сопредседателем этого общероссийского движения. Находясь во его главе артист в 2020 году предлагал россиянам выйти на балконы своих квартир с портретами фронтовиков и исполнить песню «День Победы».

Тема:
Умер Василий Лановой
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