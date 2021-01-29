СМИ: Певец Тима Белорусских задержан в Минске с двумя килограммами гашиша

Известного белорусского певца Тиму Белорусских задержали в Минске. В квартире популярного 22-летнего музыканта было обнаружено два килограмма марихуаны. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что задержание было произведено еще 10 января. Однако известно об этом стало только сейчас. 12 января молодого музыканта отправили под домашний арест. По предварительным данным, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В интервью 5-tv.ru PR-директор артиста ответила на вопрос о произошедшем.