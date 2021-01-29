«Употребляют почти все, а попался Белорусских»: Данко посочувствовал коллеге по цеху

Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, считает арест Тимофея Морозова (Тимы Белорусских — Прим.ред.) с двумя килограммами гашиша банальным невезением. Коллега исполнителя убежден, что сегодня едва ли не вся молодежь употребляет наркотики. Поэтому не видит ничего удивительного в том, что известный артист мог закупать запрещенные вещества.

«Люди, которые курят, для них эти два килограмма так, чисто на год, мне кажется. Но я не особо знаю, я этим не балуюсь. Серьезные комментарии тут давать бесполезно. Вся молодежь сидит на наркоте. Есть, конечно, исключения, но это доказывает правило. Употребляют практически все, а попался Тима Белорусских», — пояснил Данко в беседе с 5-tv.ru.

Однако не исключил он и того факта, что наркотики артисту могли подкинуть заинтересованные лица. Александр Фадеев отметил, что сегодня такой способ «мести» достаточно распространен. Но вот кому мог так сильно помешать артист, чтобы некто хотел отправить его за решетку, пока остается загадкой.

«Продюсер не продюсер — кто угодно может быть. Ему наверняка подкинули этот гашиш, а он сейчас бедный будет мучиться, оправдываться, что не верблюд», — констатировал Данко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация об аресте Тимы Белорусских появилась 28 января сразу в нескольких Telegram-каналах. Отмечалось, что певца поймали с поличным в Минске. Однако артист и его супруга опровергли эти слухи.