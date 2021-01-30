Известный певец Сумишевский попал в смертельное ДТП под Красноярском

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Игорь Рязов
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В результате аварии скончался глава Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков.

Известный певец Сумишевский попал в смертельное ДТП под Красноярском

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Известный певец Ярослав Сумишевский попал в ДТП в Красноярском крае, в результате которого скончался глава регионального Союза десантников Александр Гуляков.

Как сообщает телеканал ТВК, Сумишевский ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от Красноярска — в селе Солгон Ужурского района. Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за рубль, чтобы привезти певца на выступление. Торжество к тому моменту уже было в разгаре.

«Мужчина погиб после столкновения — он был за рулем автомобиля. Сам певец находится в травматологии Назарово», — сообщает телеканал со ссылкой на источник.

В итоге концерт, на который спешили Сумишевский и Гуляков, пришлось прервать. Известно, что вместе с ними в автомобиле находилась еще одна женщина. Информации о ее состоянии пока нет.

Информацию о гибели председателя Союза десантников Красноярского края подтвердил на своей странице в Facebook Юрий Швыткин, депутат краевого Законодательного собрания. Он подчеркнул, что с Голяковым у него были «очень хорошие отношения».

Ярослав Сумишевский — известный певец и музыкант. На его YouTube-канал подписаны больше миллиона человек. Два года назад он выступал в Кремлевском дворце.

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