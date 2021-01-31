Какие из предсказаний Ванги сбылись?

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Алина Потёмкина
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31 января 2021 года известной на весь мир прорицательнице могло исполниться 110 лет.

Какие из предсказаний Ванги сбылись?

Фото: ТАСС

Имя предсказательницы Ванги давно стало нарицательным. Его вспоминают по поводу и без, вставляют в шутки и мемы, и отношение к ее пророчествам с годами стало неоднозначным. В день 110-летия со дня рождения болгарской провидицы 5-tv.ru вспоминает, какие из ее предсказаний сбылись.

Слепая Ванга смогла заранее увидеть кончину множества известных людей. Она предсказала убийство американского президента Джона Кеннеди, Иосифа Сталина, премьер-министра Индии Индиры Ганди, пишет издание «7Дней».

Про знаменитую женщину-политика, которую обожали в ее стране, пророчица сказала, что видит ее в огне в оранжево-желтом платье. И действительно, в день убийства на Индире было платье шафранового цвета. В нем она и погибла от трех пуль, выпущенных в нее собственными телохранителями.

Также Ванга предсказала Карибский кризис, приход к власти в СССР Брежнева, переизбрание Бориса Ельцина. Видела пророчица и великие трагедии — например, атаку на башни-близнецы в Вашингтоне.

«Братья американские падут, заклеванные птицами железными», — сказала она, и оказалась права.

К прорицательнице нередко приезжали знаменитости за советом. Некоторым из них она предсказала потери. Так, Елене Прокловой Ванга сказала, что та будет «терять кровь». И действительно, артистка похоронила трех детей.

В 2020 году ходило много слухов и дискуссий о том, предсказала ли Ванга пандемию коронавируса. Действительно, у нее были слова о неизвестной болезни, которая поразит мир.

«От желтых людей она придет, а к ним — из космоса», — так описывала COVID-19 Ванга.

Однако указать точную дату события она не смогла, так как в то время пребывала в трансе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предсказала России Ванга на 2021 год.

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