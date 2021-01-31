«Верим в чудо»: Сумишевский о состоянии жены после ДТП под Красноярском

Певец Ярослав Сумишевский рассказал о состоянии жены после ДТП, которое произошло на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое» в Красноярском крае.

В аварии погиб организатор концерта артиста — глава регионального Союза десантников Александр Гуляко. Ярослав и Наталья Сумишевские были госпитализированы. Супруга певца получила тяжелые телесные повреждения и сейчас находится в коме. Исполнитель на своей странице в Instagram рассказал о состоянии жены и поблагодарил поклонников за поддержку.

«Наташа, в крайне тяжелом состоянии. В коме. Перевозить нельзя. Ищем различные возможности (в том числе, ищем варианты доставить в Назарово оборудование, чтобы более эффективно оказать помощь). Слава богу, мы имеем возможность ее видеть. Мы находимся в городе Назарово, в буквальном смысле, весь город помогает, чем может. Я знаю, что многие откликнулись на призыв о сдачи крови. Мы очень ценим это. Большое спасибо и за оказываемую материальную поддержку, буду честным, мы принимаем сейчас любую помощь. Молимся и верим в чудо», — написал артист, опубликовав фото с любимой.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Ярослав Сумишевский вечером 29 января ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от Красноярска. Александр Гуляков сам сел за руль, чтобы привезти певца на выступление. Торжество к тому моменту уже было в разгаре. Почти на половине пути внедорожник, вышедший на встречную полосу для обгона, столкнулся с автоцистерной. В результате Гуляков погиб на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ярослав Сумишевский — известный российский певец и музыкант. На его YouTube-канал подписаны больше миллиона человек. Два года назад он выступал на сцене Кремлевского дворца. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине смертельного ДТП с певцом Ярославом Сумишевским.