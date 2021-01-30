Стала известна причина смертельного ДТП с певцом Ярославом Сумишевским под Красноярском

|
Алиса Маркова
3 297

Авария произошла вечером 29 января. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: vk.com /jaroslavsu, МВД РФ

Стала известна причина смертельного ДТП, которое произошло на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое» в Красноярском крае. Столкнулись автоцистерна и иномарка. В результате аварии вечером 29 января трагически погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков — он находился за рулем легковушки. В региональном ГСУ ГУ МВД России сообщили о том, при каких обстоятельствах произошла авария.

«Водитель автомобиля Toyota Highlander с двумя пассажирами двигался в сторону Ужура, совершая маневр обгона и не убедившись в безопасности своего маневра, погодных условий, а именно сильной метели, плохой видимости выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте, пассажиры госпитализированы», — заявил врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что популярный российский певец Ярослав Сумишевский вечером 29 января ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от Красноярска — в селе Солгон Ужурского района. Глава регионального Союза десантников Александр Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за рубль, чтобы привезти певца на выступление. Торжество к тому моменту уже было в разгаре.

Instagram @achinsk.od

В итоге концерт, на который спешили Сумишевский и Гуляков, пришлось прервать. Вместе с ними в автомобиле находилась жена Ярослава. Она была госпитализирована с тяжелыми телесными повреждениями и сейчас находится в коме. За ее жизнь борются врачи.

«Большое всем спасибо за поддержку. Со мной все хорошо, отделался сотрясением. Давайте молится за мою Натулечку, она сейчас в крайне тяжелом состоянии, в коме», — заявил Ярослав Сумишевский.

Информацию о гибели председателя Союза десантников Красноярского края подтвердил на своей странице в Facebook Юрий Швыткин, депутат краевого Законодательного собрания. Он отметил, что с Гуляковым у него были «очень хорошие отношения».

Ярослав Сумишевский — известный певец и музыкант. На его YouTube-канал подписаны больше миллиона человек. Два года назад он выступал в Кремлевском дворце.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне в Самарской области произошло чудовищное ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии, погибли 12 человек, еще 11 сейчас находятся в реанимации.

-1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.25
0.06 92.30
0.17
Володина назвала даты рождения тех, кого ждут денежные проблемы в феврале

Последние новости

14:09
«Буду копить»: Восьмилетний сын Рудковской хочет купить Gelandewagen
13:54
Хабенский признался, что дважды отказался стать ведущим «Дома-2»
13:41
Чехия ограничила въезд иностранцев в связи с пандемией COVID-19
13:31
Участник незаконной акции в Петербурге выращивал дома наркотики
13:17
«Тонем!» — Момент крушения сухогруза Arvin с россиянами у берегов Турции попал на видео
13:00
Слышны хлопки: топливозаправщик полыхает на северо-западе Москвы — видео

Сейчас читают

Рунический гороскоп на февраль для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака
Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака
Настоящий русский: Какие наставления России оставил после себя Василий Лановой?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака