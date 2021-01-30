Стала известна причина смертельного ДТП с певцом Ярославом Сумишевским под Красноярском

Стала известна причина смертельного ДТП, которое произошло на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое» в Красноярском крае. Столкнулись автоцистерна и иномарка. В результате аварии вечером 29 января трагически погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков — он находился за рулем легковушки. В региональном ГСУ ГУ МВД России сообщили о том, при каких обстоятельствах произошла авария.

«Водитель автомобиля Toyota Highlander с двумя пассажирами двигался в сторону Ужура, совершая маневр обгона и не убедившись в безопасности своего маневра, погодных условий, а именно сильной метели, плохой видимости выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте, пассажиры госпитализированы», — заявил врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что популярный российский певец Ярослав Сумишевский вечером 29 января ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от Красноярска — в селе Солгон Ужурского района. Глава регионального Союза десантников Александр Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за рубль, чтобы привезти певца на выступление. Торжество к тому моменту уже было в разгаре.

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В итоге концерт, на который спешили Сумишевский и Гуляков, пришлось прервать. Вместе с ними в автомобиле находилась жена Ярослава. Она была госпитализирована с тяжелыми телесными повреждениями и сейчас находится в коме. За ее жизнь борются врачи.

«Большое всем спасибо за поддержку. Со мной все хорошо, отделался сотрясением. Давайте молится за мою Натулечку, она сейчас в крайне тяжелом состоянии, в коме», — заявил Ярослав Сумишевский.

Информацию о гибели председателя Союза десантников Красноярского края подтвердил на своей странице в Facebook Юрий Швыткин, депутат краевого Законодательного собрания. Он отметил, что с Гуляковым у него были «очень хорошие отношения».

Ярослав Сумишевский — известный певец и музыкант. На его YouTube-канал подписаны больше миллиона человек. Два года назад он выступал в Кремлевском дворце.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне в Самарской области произошло чудовищное ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии, погибли 12 человек, еще 11 сейчас находятся в реанимации.