Хлопком вынесло стекла вестибюля метро «Чернышевской» в Петербурге — момент попал на видео

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 178

ЧП произошло днем в воскресенье, 31 января, в центре Северной столицы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Воздушным ударом вынесло стекла в здании станции метро Чернышевская в Петербурге. ЧП произошло днем в воскресенье, 31 января. Запись, на которой запечатлен момент инцидента, оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно предварительной информации, ЧП случилось, когда станция была закрыта на вход и выход по техническим причинам. После закрытия «Чернышевской» была включена вентиляция на полную мощность. Но так как труба выхода находится в вестибюле, то поток воздуха ударил в окна. В результате чего, они разбились.

Прохожие на улице услышали хлопок. На пешеходный тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы. В результате инцидента никто не пострадал. Другие подробности случившегося устанавливаются.

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