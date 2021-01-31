Воздушным ударом вынесло стекла в здании станции метро Чернышевская в Петербурге

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 143

ЧП произошло днем в воскресенье, 31 января.

Воздушным ударом вынесло стекла в здании станции метро Чернышевская в Петербурге

Фото: vk.com /spb_today

Воздушным ударом вынесло стекла в здании станции метро Чернышевская в Петербурге. ЧП произошло днем в воскресенье, 31 января.

Станция была закрыта на вход и выход по техническим причинам. По информации 5-tv.ru, после закрытия «Чернышевской» была включена вентиляция на полную мощность. Но так как труба выхода находится в вестибюле, то поток воздуха ударил в окна. В результате чего, они разбились.

5-tv.ru

Прохожие на улице услышали хлопок. На пешеходный тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы. В результате инцидента никто не пострадал. Другие подробности случившегося устанавливаются.

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