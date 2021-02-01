Грузинский актер и певец Темур Циклаури умер от COVID-19

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Алина Потёмкина
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Артист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Грузинский актер и певец Темур Циклаури умер от COVID-19

Фото: Кадр из фильма "Весёлая хроника опасного путешествия" (1986)

Грузинский актер и эстрадный певец, солист группы «Иверия» Темур Циклаури скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на членов семьи покойного.

По данным издания, причиной смерти артиста стал коронавирус. Он проходил лечение в Горийском военном госпитале. Там актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а последнее время находился в реанимации. Отмечается, что у него были хронические заболевания.

Темур Циклаури известен как солист грузинского ансамбля «Иверия». Кроме того, он исполнял песни целого ряда композиторов — Александра Басилая, Нико Пиросмани, Георгия Цабадзе и других. Зрителям он запомнился по роли в картине-мюзикле «Арго», повествующей о путешествиях аргонавтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Збруев повторно заразился коронавирусом.

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