Грузинский актер и певец Темур Циклаури умер от COVID-19

Грузинский актер и эстрадный певец, солист группы «Иверия» Темур Циклаури скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на членов семьи покойного.

По данным издания, причиной смерти артиста стал коронавирус. Он проходил лечение в Горийском военном госпитале. Там актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а последнее время находился в реанимации. Отмечается, что у него были хронические заболевания.

Темур Циклаури известен как солист грузинского ансамбля «Иверия». Кроме того, он исполнял песни целого ряда композиторов — Александра Басилая, Нико Пиросмани, Георгия Цабадзе и других. Зрителям он запомнился по роли в картине-мюзикле «Арго», повествующей о путешествиях аргонавтов.

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