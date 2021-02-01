Владимир Чиняев — что известно о возможном бойфренде Полины Гагариной?

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Анастасия Шадская
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Еще в прошлом году появились слухи о новом возлюбленном популярной певицы. Недавно стало известно, что им может быть музыкальный продюсер ChinKong.

Владимир Чиняев — что известно о возможном бойфренде Полины Гагариной?

Фото: Instagram @chinkong

На исходе 2020 года певица Полина Гагарина развелась со своим вторым супругом-фотографом Дмитрием Исхаковым. Уже тогда ходили слухи, что у нее мог появиться новый возлюбленный, однако имя предполагаемого бойфренда стало известно только недавно.

Это Владимир Чиняев — музыкальный продюсер ChinKong с обширными связями. Он участвовал в создании огромного количества хитов, но продолжает оставаться для большинства малоизвестным. Кто он, эта темная лошадка российского шоу-бизнеса?

Детство

Вероятно, родился Чиняев в 1972 году в Москве, хотя все это — лишь информация, указанная им самим в соцсетях.

Рос в обычной советской семье. Будущий продюсер рано начал увлекаться музыкой — ходил в музыкальную школу, а после школы учился в знаменитой Гнесинке — Российской академии музыки имени Гнесиных. Хотя и это известно только с его слов.

Уже тогда Чиняев понял, что его настоящий талант кроется в умении сочинять и обрабатывать музыкальные композиции. Это и помогло ему определиться с будущей профессией.

Карьера в шоу-бизнесе

Первые шаги в музыке Владимир Чиняев делал в кино — в середине 2000-х создавал саундтреки к фильмам «Белый холст» и «Время радости», а также к сериалу «Танго с ангелом». Пробовал он и писать песни для эстрады — создал трек для группы «Ничья», однако славы он ему не принес.

Кто-то быстро взбирается по карьерной лестнице, другие — наоборот. У Чиняева ушли годы на то, чтобы добиться признания и стать востребованным. Однако на самом деле продюсер, использовавший псевдоним ChinKong, за это время обзавелся солидными связями.

В 2010-е стали крутить все больше песен, написанным или обработанным Чиняевым. Его аранжировки охотно использовали Ева Польна, Анжелика Варум, Эмин, Константин Легостаев из «Dельты», группы «Дискотека Авария», «Винтаж» и «Машина времени».

В интернете можно найти немало похвал в адрес Чиняева из уст DJ Smash, певицы Карины Кокс, композитора Александра Коновалова. В последние годы все больше хитов Полины Гагариной были созданы именно при сотрудничестве с Чиняевым.

Сингл «Смотри» от ChinKong и Александра Жвакина в исполнении Гагариной был с восторгом встречен аудиторией, как и другая их совместная работа — «Зима». На личной странице Чиняева в Instagram есть немало фотографий со звездами шоу-бизнеса и музыкальной индустрии.

Instagram @chinkong

Личная жизнь

До встречи с Полиной Гагариной, с которой их уже успели свести в СМИ, у Чиняева были и другие связи. Известно, что он жил гражданским браком с матерью двоих своих маленьких детей. Говорят, что роман Чиняева с Полиной мог начаться еще в 2020 году, когда оба были несвободны.

Распространению таких слухов способствует и неоднозначное поведение Дмитрия Исхакова по отношению к экс-супруги. На этот Новый год он запретил ей вывозить их общую дочь Мию из страны. Из-за этого сорвалась поездка Гагариной с детьми на Занзибар.

Позже певица все равно уехала отдыхать за границу в обоими детьми — на частном джете вылетела на Мальдивы. Это позволяет обойти обычные запреты, в том числе и от отца ребенка. В сети предполагают, что компанию на отдыхе Полине с ее сыном Андреем и дочкой Мией составил именно Владимир Чиняев. По крайней мере, на наличие у Гагариной нового мужчины упорно намекал в соцсетях сам Исхаков.

Ранее 5-tv.ru писал, как Полина Гагарина с дочкой принимали «снежные ванны» в Москве.

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