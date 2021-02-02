🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

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Анна Васильева
11 012

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 февраля, растущая Луна в знаке Телец создает время, благоприятное для творчества, любви и духовных поисков.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 февраля, растущая Луна в знаке Телец покровительствует всем творческим личностям, отличающимся нестандартным взглядом на мир. Постарайтесь забыть о рутине и по-новому оценить события, происходящие вокруг вас.

♈ Овен

Овны, хорошая новость: вас ждет успех в профессиональной сфере и резкий подъем по карьерной лестнице. Не упустите свой шанс. Однако не забывайте: чтобы войти в светлое будущее, необходимо распрощаться с прошлым. Избавьтесь от всего, что вас тянет вниз. Но при этом постарайтесь не задеть чувства других.

Космический совет: не забывайте об ответственности за свои решения.

♉ Телец

Тельцы, сегодня вас ждут приятные перемены в любовной сфере. Вероятнее всего, вы предадитесь игривому настроению и окунетесь с головой в чувства. Необходимо освежить ваши отношения с партнером. Поймите: вторая половинка — это самый близкий друг для вас.

Космический совет: не бойтесь проявить чувства.

♊ Близнецы

Близнецы, эмоции играют большую роль в жизни каждого из нас. Однако, чтобы зажить счастливо, необходимо научиться их контролировать. Самообладание — важный навык для вас, а умение подниматься над разумом — первый шаг на этом пути. Прислушивайтесь к советам окружающих. Сегодня они могут быть ценными.

Космический совет: действуйте так, как вам подсказывает разум.

♋ Рак

Раки, некоторым из вас может казаться, что за последние несколько месяцев ваш бизнес застопорился и пора от него отказаться. Не спешите делать выводы. Уделите время продвижению. Цель состоит в том, чтобы охватить более широкую аудиторию, которая может знать или не знать о вашем продукте.

Космический совет: обратитесь за помощью в рекламе продукта.

♌ Лев

Львы, какое у вас любимое слово? Звезды подсказывают, что это «путешествия». Хорошая новость в том, что впереди вас ждет насыщенная событиями неделя. Некоторые из вас могут планировать спонтанный отпуск, возможно, со своей второй половинкой на тропическом острове.

Космический совет: не бойтесь бросить все ради наслаждения.

♍ Дева

Девы, воин никогда не сдается. Сегодня вас просят поднять руки и идти дальше, несмотря на синяки и шрамы. При этом сосредоточьтесь на желаемом пункте назначения и знайте, что ваша непобедимость поможет вам пройти через все трудности. Вселенная вас наградит за проделанный путь.

Космический совет: встречайте все трудности с высоко поднятой головой.

♎ Весы

«Я узнаю, что конец — это всего лишь начало». Весы, повторяйте это утверждение несколько раз в день, особенно если вам сложно найти порядок в хаосе. Вы находитесь там, где вам нужно быть, и вы прогрессируете. Итак, отпустите необходимость контролировать все или управлять Вселенной. Вместо этого переключите свое внимание на пополнение энергоресурсов. Те, у кого есть творческие наклонности, обнаружат, что искусство в это время особенно полезно.

Космический совет: черпайте вдохновение из творчества.

♏ Скорпион

Скорпионы, с большими полномочиями приходит большая ответственность, с которой не каждый способен справиться. Может возникнуть недопонимание с начальником. Но не стоит этого бояться. Итак, выполняйте свои обязательства и четко отвечайте на претензии руководства. Вашу работу оценят по заслугам.

Космический совет: помните: вы — ценный сотрудник.

♐ Стрелец

Стрельцы, звезды предсказывают вам получение возможности сменить работу и новые деловые предложения. Однако если в дело вовлечены другие люди, возможно, вам придется пойти на какой-то компромисс. Не бойтесь идти на уступки — это нужно для вашего же блага.

Космический совет: будьте открыты для новых возможностей.

♑ Козерог

Козероги, сегодня вам важно много общаться с людьми — это поможет вытащить вас из пучины отчаяния, в которой вы оказались. Это подходящее время для того, чтобы принимать гостей, устраивать домашние праздники и сюрпризы для второй половинки.

Космический совет: проведите время в кругу близких.

♒ Водолей

Китайский мудрец однажды сказал: «Если вам не нравится, где вы находитесь, двигайтесь. Вы не дерево». Речь идет об отказе от обычной жизни и о рисках. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Вы можете поставить на карту все и обрести гораздо больше, чем имели.

Космический совет: вы в силах изменить жизнь в лучшую сторону.

♊ Рыбы

Рыбы, удаленная работа для многих была связана с рядом неприятностей. Но вы последний, кто жалуется на то, что наденет пижаму, вместо делового костюма. Сейчас вы стали довольно предприимчивыми и думаете о том, чтобы начать бизнес, которым можно было бы заниматься прямо из собственной гостиной или кухни. Итак, сделайте шаг в правильном направлении и знайте, что все ваши желания вполне реальны.

Космический совет: используйте свою креативность в бизнесе.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

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