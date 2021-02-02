Как Ирина Купченко переживает смерть Василия Ланового?

|
Василий Заика
1 037

Народный артист СССР скончался 28 января на 88-м году жизни. Похороны актера прошли 1 февраля на Новодевичьем кладбище.

Как Ирина Купченко переживает смерть Василия Ланового?

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Тема:
Умер Василий Лановой

Супруга ушедшего из жизни 28 января актера театра и кино Василия Ланового Ирина Купченко тяжело переживает утрату близкого человека. Во время похорон народного артиста СССР, которые прошли 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве, знаменитость произнесла трогательную речь у гроба мужа.

От общения с прессой Ирина Купченко отказалась. Вдова старается не выражать эмоции на людях.

«Она держится. Ирина Купченко — удивительный человек. Она говорит, что у каждого есть своя дата ухода, и с этим ничего не поделаешь. Ирина Петровна сейчас пытается уделить внимание окружающим. Она и на похоронах со всеми общалась. У них были удивительные отношения. Я такого никогда не видела. это была такая теплота. Хотя иногда она его журила, не разрешала есть сладости», — цитирует Starhit.ru бывшую невестку Купченко и Ланового Ольгу.

Отмечается, что ведущая актриса театра имени Вахтангова лично принимала участие в организации погребения Василия Ланового и следила за тем, чтобы мужа проводили в последний путь с почестями. В ближайшее время Ирина Купченко намерена вернуться к работе. 15 февраля ей предстоит выйти на сцену.

Выдающего актера театра и кино, преподавателя и общественного деятеля не стало 28 января. Несколько недель он мужественно боролся с опасной коронавирусной инфекцией. Поражение легких было всего 5%, и, казалось, была надежда на чудесное исцеление. Но внезапно состояние Ланового ухудшилось, и даже реанимационные мероприятия не помогли его стабилизировать.

Церемония прощания с народным артистом СССР состоялась 1 февраля в театре имени Вахтангова, службе в котором Василий Семенович посвятил более полувека. Выдающегося деятеля искусства проводили в последний путь громкими аплодисментами.

Проститься с Лановым на Новодевичье кладбище пришли не только родные, близкие, друзья и коллеги, но и государственные деятели. В частности, помощник президента России Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минкульта Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими качествами, по мнению Сергея Маковецкого, обладал Василий Лановой.

Тема:
Умер Василий Лановой
2 февр
«Для него война — это пули, просвистевшие над головой»: Маковецкий о Василии Лановом
1 февр
Подпольный аборт, забвение, страх: трагическая судьба первой жены Ланового
1 февр
«Оставил яркий след в судьбах людей»: Путин об умершем Василии Лановом
1 февр
Дворянин актерского мастерства: в Москве простились с Василием Лановым
1 февр
Видео: Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы
1 февр
Фото недели: Турнир по художественной гимнастике и прощание с Василием Лановым
1 февр
Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами
1 февр
Актриса Лидия Вележева рассказала, почему Лановой называл ее воровкой
1 февр
Любимица Кончаловского, красавица и жена Ланового: жизнь и судьба Ирины Купченко
1 февр
Василия Ланового похоронят в стеклянном гробу

Читайте также

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.51
-0.74 91.54
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:10
Пентагон пообещал защитить базы НАСА на Луне от России и Китая
8:56
На Красной поляне появился «Лыжный Карлсон» — забавное видео
8:45
В Минздраве назвали побочные эффекты прививки от COVID-19
8:38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
8:37
Художник Кильчанский приговорен к семи годам колонии за смертельное ДТП
8:29
По стопам Бузовой? Кристина Асмус показала, как поет после развода— видео

Сейчас читают

«Слово может ранить страшнее пули» — Добровинский о клевете и сыне Рудковской
ТОП-4 знака зодиака, которым февраль 2021 года принесет счастье
Три пары знаков зодиака, которые обречены на расставание
Прах Валентины Легкоступовой предали земле на Троекуровском кладбище

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака