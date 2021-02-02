Как Ирина Купченко переживает смерть Василия Ланового?
Народный артист СССР скончался 28 января на 88-м году жизни. Похороны актера прошли 1 февраля на Новодевичьем кладбище.
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
Супруга ушедшего из жизни 28 января актера театра и кино Василия Ланового Ирина Купченко тяжело переживает утрату близкого человека. Во время похорон народного артиста СССР, которые прошли 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве, знаменитость произнесла трогательную речь у гроба мужа.
От общения с прессой Ирина Купченко отказалась. Вдова старается не выражать эмоции на людях.
«Она держится. Ирина Купченко — удивительный человек. Она говорит, что у каждого есть своя дата ухода, и с этим ничего не поделаешь. Ирина Петровна сейчас пытается уделить внимание окружающим. Она и на похоронах со всеми общалась. У них были удивительные отношения. Я такого никогда не видела. это была такая теплота. Хотя иногда она его журила, не разрешала есть сладости», — цитирует Starhit.ru бывшую невестку Купченко и Ланового Ольгу.
Отмечается, что ведущая актриса театра имени Вахтангова лично принимала участие в организации погребения Василия Ланового и следила за тем, чтобы мужа проводили в последний путь с почестями. В ближайшее время Ирина Купченко намерена вернуться к работе. 15 февраля ей предстоит выйти на сцену.
Выдающего актера театра и кино, преподавателя и общественного деятеля не стало 28 января. Несколько недель он мужественно боролся с опасной коронавирусной инфекцией. Поражение легких было всего 5%, и, казалось, была надежда на чудесное исцеление. Но внезапно состояние Ланового ухудшилось, и даже реанимационные мероприятия не помогли его стабилизировать.
Церемония прощания с народным артистом СССР состоялась 1 февраля в театре имени Вахтангова, службе в котором Василий Семенович посвятил более полувека. Выдающегося деятеля искусства проводили в последний путь громкими аплодисментами.
Проститься с Лановым на Новодевичье кладбище пришли не только родные, близкие, друзья и коллеги, но и государственные деятели. В частности, помощник президента России Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минкульта Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими качествами, по мнению Сергея Маковецкого, обладал Василий Лановой.
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